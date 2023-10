Maroder Ostbetrieb des Tages: Haba Eisleben

Jan Woitas/dpa Auch noch Lawinengefahr? Das Haba-Werk Eisleben vor einer Halde des längst eingestellten Mansfelder Kupferschieferbergbaus

Allerlei Geschichten künden von der Zerstörung der DDR-Industrie: Bis heute erzählt man sich zwischen Rügen und Fichtelberg von westdeutschen »Beratern«, die gesunde Betriebe in Grund und Boden kommandierten und dafür Tagessätze in der Höhe des Monatslohns eines Arbeiters kassierten; von angeblich »völlig veralteten« Maschinen, die nach der Schließung der Fabrik abtransportiert und irgendwo im Westen wieder aufgebaut wurden; von »maroden« Betrieben, die, nachdem sie durch westdeutsche Konzerne für eine Mark aufgekauft worden waren, am nächsten Morgen wieder profitabel waren.

In Luthers Geburtsstadt Eisleben, die übrigens – für viele Leute ist das heute weiter weg als Luther – einmal eine stabile Hochburg der KPD war, dürfte man sich gerade in diese Zeit des Jammers und der Niedertracht zurückversetzt fühlen. Der bayerische Spielwaren- und Möbelhersteller Haba betreibt hier ein Werk. Im September beantragte das Unternehmen beim Amtsgericht Coburg Insolvenz in Eigenverwaltung und kündigte einen Stellenabbau an. Geschäftsführer Mario Wilhelm will, dass die Firma »schnell wieder zu alter Stärke zurückfindet«.

In Eisleben allerdings ruht seit dem 10. Oktober die Produktion. Wann und ob es weitergeht, ist offen. Selbstverständlich ohne jeden Zusammenhang mit den Abbauplänen hat nämlich ein für Arbeitssicherheit zuständiger Haba-Mann, der »zu Besuch« (dpa) in Eisleben war, festgestellt, dass die Bude zu windschief ist, um darin zu arbeiten: Risse im Mauerwerk, mangelhafter Brandschutz, veraltete Anlagen. Der Landkreis ist misstrauisch: Dort lägen keine Erkenntnisse vor, die eine Schließung rechtfertigten. Eine Unternehmenssprecherin versicherte am Mittwoch, das Werk nicht schließen zu wollen. Die notwendigen Maßnahmen müssten allerdings betriebswirtschaftlich abgewogen werden. Es ist ein merkwürdiges Ding mit der im Osten eingekauften Lohnarbeit: Sie ist seit 1990 konkurrenzlos billig, aber nie billig genug.