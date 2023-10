privat Internationale Solidarität beinhaltete für die Teilnehmer der Tagung ein klares Bekenntnis zu Palästina

Im Jahr 2017 hat die Landlosenbewegung in Brasilien (MST) die erste »Dilemmas of Humanity«-Konferenz in São Paulo einberufen. Nach einer kritischen Reflexion über den Mangel des 2001 gegründeten Weltsozialforums wurde es als notwendig erachtet, eine internationale Plattform von politischen Parteien und Massenorganisationen jenseits der Welt der Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zu schaffen. Aus dieser ersten Konferenz entstand die »Asamblea internacional de los pueblos« (International Peoples’ Assembly, IPA), ein Bündnis von über 200 Parteien und Organisationen vor allem aus dem globalen Süden.

Die IPA veranstaltete diese Woche im südafrikanischen Johannesburg die dritte »Dilemmas of Humanity«-Konferenz. Vor knapp zwei Monaten fand in derselben Stadt der 15. BRICS-Gipfel statt. Doch im Gegensatz zu dem Gipfel kamen auf dieser Konferenz nicht die Staats- und Regierungschefs des globalen Südens zusammen, sondern Kader, Parteiführer und Aktivisten.

500 Delegierte, die 130 Organisationen aus 75 Ländern vertraten, nahmen an der Konferenz teil. Ihr Ziel war es, eine gemeinsame Plattform für den Sozialismus zu entwickeln. Die diskutierten Themen umfassten Antiimperialismus und nationale Souveränität, die Organisation der Arbeiterklasse, Demokratie und den Weg zum Sozialismus. Die beiden gastgebenden Organisationen geben einen Eindruck von der Ausrichtung der hier versammelten Kräfte: die National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA), die größte Gewerkschaft des Landes, die zu einer führenden Stimme gegen den Neoliberalismus in Südafrika geworden ist, und die Abahlali base Mjondolo, eine sozialistisch orientierte Bewegung von Hüttenbewohnern, die im Kampf um Land- und Wohnrechte Opfer von brutalen rechten Attentätern geworden ist.

Zu den Gästen gehörten kommunistische Parteien aus Asien, die gemeinsam mit Bauernbewegungen aus Lateinamerika und dem Farmer Network in Tansania (Mviwata) über Ernährungssouveränität und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion diskutierten. Parteien und Gewerkschaften aus dem subsaharischen und nördlichen Afrika sprachen neben Delegierten der belgischen Arbeiterpartei (PTB/ PVDA) über die Herausforderungen, vor denen Initiativen zur Schaffung einer Gesundheitsversorgung jenseits des Profits stehen.

Doch den Diskussionen über eine sozialistische Zukunft stand die brutale Realität der aktuellen Blockade und Bombardierung des Gazastreifens gegenüber. Um so wichtiger war es, unbeugsame Stimmen aus dem palästinensischen Widerstand zu hören. Leila Khaled von der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) prangerte an, dass »der vom Wasser abgeschnittene Gazastreifen nun vom Blut der palästinensischen Frauen und Kinder überschwemmt wird«. Unter der Besatzung und der Apartheid sei der bewaffnete Widerstand nicht nur ein Recht, sondern eine Pflicht, erklärte sie. Arwa Abu Hashhash von der Palästinensischen Volkspartei (PPP) betonte in einer Rede, dass die aktuelle Aufgabe fortschrittlicher Kräfte weltweit darin bestehe, »das westliche Narrativ eines religiösen Konflikts zu entlarven« und es durch die wahre Geschichte zu ersetzen, nämlich »den legitimen Kampf des palästinensischen Volkes für seine Befreiung und seine Rechte«.

Auffällig war die Anwesenheit der südafrikanischen Ministerin für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit, Naledi Pandor (ANC), die zuletzt eine wichtige Rolle bei der Zurückweisung der westlichen Forderungen für einen Abbruch der Beziehungen zwischen Südafrika und Russland gespielt hat. Im Rückblick auf die Erfolge des südafrikanischen Kampfes rief Pandor zur Wiederbelebung der vier Säulen auf, die die Apartheid damals zu Fall brachten: internationale Solidarität, Untergrundarbeit, bewaffneter Widerstand und Massenkampf. Diese deutlichen Worte spiegeln die Entwicklung wider, die der »Dilemmas of Humanity«-Prozess seit der Trennung vom Weltsozialforum gemacht hat.