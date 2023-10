Stefan Boness/IPON Auch studentische Beschäftigte werden sich an Aktionen im Rahmen der TVL-Runde beteiligen (hier im Kampf für mehr Geld am 25.1.2018 in Berlin)

Die Forderungen für die Tarifrunde der Landesbeschäftigten stehen. Am 11. Oktober gab die Bundestarifkommission (BTK) für den öffentlichen Dienst bekannt, wieviel sie für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten der Länder in den am 26. Oktober beginnenden Verhandlungen verlangt: 10,5 Prozent mehr in der Lohntüte, mindestens aber 500 Euro.

Nicht genug, findet das Aktionskomitee und der Vorstand der Verdi-Betriebsgruppe der Freien Universität Berlin. In einer Erklärung vom Montag kritisierten sie die Forderungen als programmierten Reallohnverlust. Die FU-Betriebsgruppe hatte mit einer Petition, die knapp 900 Unterschriften zählt, für ein tabellenwirksames Entgelt von mindestens 1.000 Euro mehr sowie einen automatischen Inflationsausgleich geworben. Die Forderungen waren Ergebnis der Auswertung vergangener Reallohnverluste und wurden auf einer Mitgliederversammlung verabschiedet.

Zeitgleich ließ Verdi über Vertrauensleute eine Beschäftigtenbefragung durchführen. Claudius Naumann, Sprecher der Verdi-Betriebsgruppe der FU, erklärte gegenüber jW, die niedrigen Forderungen der BTK seien mit der individuellen Beschäftigtenbefragung gerechtfertigt worden. Darin hätten die Kolleginnen und Kollegen das angegeben, was sie im Geldbeutel sehen wollten, »ohne zu berücksichtigen, dass netto viel weniger rauskommt als brutto, oder dass Tarifergebnisse in der Vergangenheit weit unter den Tarifforderungen lagen, in der Regel weniger als die Hälfte« ausmachten.

Trotz der Unzufriedenheit über die Forderung der BTK ruft die Betriebsgruppe die Beschäftigten der FU auf, an Aktionen und Streiks im Rahmen der Tarifauseinandersetzung teilzunehmen: »Wir werden diese zur Aufklärung nutzen und offen dafür streiten, die Gewerkschaft wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen«, heißt es in der Erklärung. Es gelte, mindestens die Forderungen der BTK durchzusetzen, tabellenwirksame Entgelterhöhungen und keine Nullmonate mit Einmalzahlungen sowie keinen Kompromiss bei der Laufzeit. Sie müsse am 31.12.2024 zeitgleich mit dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen enden.

Ökonomin Marla Schiefeling, die auf Grundlage des Gehalts eines Betriebshandwerkers in der Entgeltgruppe 7 dessen Lohnentwicklung auswertete, erklärte im Gespräch mit jW: Haushalte mit geringem Einkommen und insbesondere Alleinerziehende habe die Inflation der letzten Jahre disproportional getroffen. Denn »seit 2020 stieg der Preis für Energie um über 50 Prozent, und der für Nahrungsmittel über 30 Prozent«, die für diese Gruppen einen größeren Teil ihrer Gesamtausgaben ausmachten. Berücksichtige man die Reallohnverluste von vor 2020, die Aussicht, dass die jetzige Inflation vorerst anhalte, und eine Beendigung staatlicher Unterstützungen und Steuervergünstigungen, werde klar, dass die BTK-Forderung »kaum den Schaden der letzten Jahre beheben wird, geschweige denn eine reale Lohnerhöhung ermöglicht«.

Ein Betriebshandwerker der Zentralwarte der FU, der in der Zeitung nicht persönlich genannt werden möchte, bestätigte das gegenüber jW: »Den nun drohenden Reallohnverlust werden wir an der FU nicht mehr verkraften können. Auf Stellenausschreibungen folgen bereits jetzt keine Bewerbungen mehr.« Manche Kollegen seien nur in der Lohngruppe fünf oder sechs. Für die »wird’s noch enger«. Dabei seien in anderen Einrichtungen Stellen für Leitwarten mit Lohngruppe acht ausgeschrieben. Der Betriebshandwerker habe bereits die Konsequenz gezogen, gekündigt und wage es nun woanders.

Andrés Alvarez, studentische Hilfskraft am Otto-Suhr-Institut der FU, hält die Forderung ebenfalls für unzureichend: »Selbst wenn sie komplett erkämpft wird, gelten für uns studentische Beschäftigte aufgrund einer vertraglichen Klausel nicht die 500 Euro, sondern nur 10,5 Prozent.« Derzeit arbeiteten die studentischen Beschäftigten mit 12,96 Euro brutto pro Stunde für weniger als den Landesmindestlohn von 13 Euro.