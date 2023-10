3sat/ZDF/Bo Travail ! - Voyage. Beim Bau des Assuan-Staudamms wurde der Tempel von Abu Simbel aufwendig versetzt: »Ewiges Ägypten«

Ewiges Ägypten

Lebensader Nil, Folge 1

Älter als Joseph Biden: Ägypten. In vier Teilen hintereinander zeigt 3sat das Land der Pharaonen, beginnend mit dessen wichtigstem Quell und mit 6.650 Kilometern dem längsten Fluss der Welt: dem Nil. D 2021.

3sat, 14.00 Uhr

Futurama

Ein echtes Höllenspektakel

Der extrem dionysisch eingestellte Bender bricht mit seinen Gewohnheiten und schließt sich einer prüden Sekte an. Fry und Leela geht die gütige Version ihres Roboterkollegen schnell gehörig auf den Piss, also verführen sie ihn mit alten Sünden. Schwuppdiwupp landet Bender dafür im Inferno. USA 1999.

Comedy Central, 14.05 Uhr

Re: Urwald in Gefahr

Ranger gegen Raubbau und Wilderer

Mit dem Schwarzkieferwald im montenegrinischen Nationalpark Durmitor droht einer der letzten Urwälder in Europa von Wilderei und Tourismus zerstört zu werden. Die wenigen Hüter des Waldes haben eine riesige Aufgabe zu stemmen, misst der Park doch 34.000 Hektar und bei einem 2.000 Meter hohen Bergmassiv und dem zweittiefsten Canyon der Welt müssen sich die Ranger um verschiedenste Vegetationszonen und weite Flächen kümmern. D 2023.

Arte, 19.40 Uhr

Hallek vs. Krebs – ein Herzblutmediziner und die Mission seines Lebens

Mit Professor Michael Hallek hat das Universitätsklinikum Köln eine wichtige Waffe der Menschheit gegen den Krebs bei der Hand. Der Internist ist verantwortlich für die Entwicklung neuer Therapien, die die Lebenserwartung von Patientinnen und Patienten erhöhen. D 2023.

WDR, 20.30 Uhr

SWR-Story: Das Tabu im Tabu

Kindesmissbrauch durch Frauen

Die Dunkelziffer bei sexualisierter Gewalt ist riesig, vor allem derjenigen innerhalb von Familien. In jedem fünften Fall sollen Studien zufolge Frauen die Täterinnen sein, etwas, das dem Alltagsverstand wenig einleuchtet – wodurch den Opfer erschwert wird, über die Taten zu reden. D 2023.

SWR, 21.00 Uhr

Frankreichs deutsche Kinder

In der französischen Besatzungszone wurde viel Amour gemacht: Tausende Kinder von französischen Vätern und deutschen Müttern kamen nach 1946 zur Welt und wurden in Frankreich zur Adoption freigegeben. Schließlich brauchte das Land nach den Verlusten des Weltkriegs einen demographischen Neustart, so eben mit diesem fragwürdigen Projekt. F 2021.

HR, 23.00 Uhr

Eine einsame Stadt

»Berlin sind viele kleine Dörfer«, wie wir von Rapper Blockwart wissen. Und diese kleinen Dörfer bewohnen Monaden. Jeder dritte in der Bundeshauptstadt lebt allein, und – ob die Wohnung nun teilend oder nicht – nicht wenige sind einsam. Von Berlins Alleinerziehenden, rüstigen Junggesellen, Menschen mit dementen Partnern und anderen. D 2020.

SWR, 23.35 Uhr