Nachschlag: Sehenswerter Schlagabtausch

Screenshot zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/abdel-shafi-hamas-israel-konflikt-100.html Wer ringt hier mit wem? Salah Abdel-Shafi im Livegespräch mit Dunja Hayali am Mittwoch morgen im ZDF

Fernsehleute werden gefeiert, wenn sie in einem Interview »klare Kante« zeigen – im Sinne des liberalen Mainstreams, versteht sich. Doch das kann nach hinten losgehen. So geschah es am Mittwoch morgen. Die mit allerlei Preisen bedachte ZDF-Moderatorin Dunja Hayali sprach live mit dem palästinensischen Botschafter in Österreich, Salah Abdel-Shafi. Als fatal für Hayali sollte sich erweisen, dass die Trägerin des Barbara-Künkelin-Preises für Frauen, die durch persönlichen Mut besonders hervortreten, dem Diplomaten unbedingt ein Bekenntnis zum deutschen Regierungsstandpunkt abringen wollte. »Distanzieren Sie sich von der Terrororganisation und dem Terror der Hamas?« »Terror kommt von seiten Israels. Ich wundere mich über Ihre Einseitigkeit«, erwiderte Abdel-Shafi. Er distanzierte sich von jeder Gewalt gegen Zivilisten und fragte Hayali, wie sie noch von Terror sprechen könne, »ohne Israel zu nennen«. Dann folgte ein Schlagabtausch zwischen dem unbeeindruckten Diplomaten und der erkennbar auf dem falschen Fuß erwischten Journalistin. (mb)