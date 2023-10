picture alliance/dpa Kaum auszuhalten, seelische Belastung berufstätiger Personen (Köln, 24.6.2010)

Sie sind erschöpft, reizbar, verärgert und haben Angst: Beschäftigte hierzulande. Mit Folgen. Sogenannte arbeitsbezogene Beschwerden bleiben auf hohem Niveau, immer mehr Kollegen gehen nicht ins Büro oder an die Werkbank – vor allem wegen psychischer Erkrankungen. Befunde, die am Mittwoch mit dem »Fehlzeiten-Report 2023« der AOK vorgestellt wurden. Ort der Präsentation: die pompöse Zentrale des Bundesverbands der Krankenkasse in Berlins Mitte.

Dramatisch ist eine repräsentativ erhobene Kennziffer: Im Zehnjahresvergleich (2012 bis 2022) seien berufliche Fehltage seelisch erkrankter Beschäftigter um 48 Prozent gestiegen, »während bei allen anderen Erkrankungsgruppen ein Anstieg von 35 Prozent zu verzeichnen war«, sagte Johanna Baumgardt, Forschungsbereichsleiterin betriebliche Gesundheitsförderung im Wissenschaftlichen Institut der AOK (Wido). Das Gros bei letzteren entfalle auf coronabedingte Atemwegserkrankungen. Hinzu komme, dass Fehlzeiten speziell bei psychischen Erkrankungen besonders langwierig seien. Baumgardt: »Während jene 2022 im Schnitt zu Arbeitsunfähigkeitszeiten von statistischen 29,6 Tagen je Fall führten, waren es beispielsweise bei Atemwegserkrankungen nur 7,1 Tage.« Der Durchschnitt bei allen Erkrankungsgruppen habe bei 11,3 Tagen je Fall gelegen.

In welchen Berufen und Branchen besteht ein überproportionales Risiko psychischer Leiden? Auch darüber gibt der Report Aufschluss. Erwartbar bei Stellen im Gesundheits- und Sozialwesen, gefolgt von Erwerbsarbeit in der öffentlichen Verwaltung sowie im Banken- und Versicherungssektor. Diesbezüglich weniger risikoreich sind Jobs etwa in der Metallindustrie, im Baugewerbe oder in der Land- und Forstwirtschaft.

Auffallend ist ferner: Berufstätige in als »zukunftsfähig eingeschätzten Unternehmen« sind gesünder und fehlen weniger oft am Arbeitsplatz als in kriselnden Firmen. Dort gingen Beschäftigte auch »häufiger krank zur Arbeit«, so Baumgardt, bisweilen sogar gegen ärztlichen Rat. Arbeitsethos, Jobangst? Was sind die Gründe hierfür, wollte der Autor wissen. Das sei nicht erfasst, räumte Baumgardt ein. Wesentlicher Faktor dürfte dabei aber die »Unternehmenskultur« sein, »wie Führungskräfte mit dem Thema Gesundheit umgehen.« Also, lebten sie gewissermaßen vor, selbst physisch oder psychisch gehandicapt zur Arbeit zu gehen.

Oliver Rast Eloquentes Podium am Mittwoch vormittag in der AOK-Zentrale in Berlin (v. l. n. r.): Kai Behrens, Johanna Baumgardt, Bernhard Badura, Jens Martin Hoyer

Ein Aspekt, an den Bernhard Badura anknüpfte. »Eine Kopfarbeitsgesellschaft braucht klare Köpfe«, betonte der emeritierte Gesundheitswissenschaftler der Universität Bielefeld. Mentale Gesundheit Beschäftigter müsse mehr im Fokus stehen, vorneweg bei Führungskräften. Ein weiterer Diskussionspunkt: Psychische Erkrankungen sollten in bestimmten Bereichen nicht nur als »arbeitsbedingt gelten, sondern als Berufskrankheit, wie bei Lehrern«, erläuterte Badura.

Kleiner Schwenk: Die IG Metall (IGM) fordert in der anstehenden Tarifrunde mit der Stahlindustrie eine 32-Stundenwoche bzw. 4-Tage-Woche. Bei vollem Lohnausgleich, wohlgemerkt. Und begründet dies unter anderem mit der Gesundheit der Stahlwerker. »Herr Badura, was halten Sie davon?« fragte der Autor. Zunächst, erwiderte der Professor, sei diese Forderung keine Erfindung der IGM, vielmehr käme sie aus den USA. Aus Sicht der Unternehmen sei die Frage, ob die Produktivität darunter leide. Mit Sicherheit könne man das gegenwärtig nicht sagen, dazu fehlten belastbare Daten.

»Aber«, so Badura weiter, »es ist zu überlegen, das Modell auszuprobieren, und nach drei, vier Jahren zu evaluieren«. Eine Aussage, die AOK-Pressesprecher und Moderator Kai Behrens zu einer schnippischen Bemerkung motivierte: »Mal gucken, ob die Stahlindustrie noch besteht, falls die Gewerkschaft ihre Forderung bei vollem Lohnausgleich durchsetzen sollte.« Badura entgegnete nicht direkt, meinte später, Beschäftigte wollten stärker in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, mehr mitbestimmen. Und keiner entfremdeten Arbeit nachgehen. »Das hat Karl Marx schon gewusst.«

Wissen ist das eine, vorhersagen das andere. Werden »arbeitsbezogene psychische Beschwerden« in Deutschland auf hohem Level verharren, fragte jW abschließend. Report-Mitherausgeberin Baumgardt: »Wenn sich nichts ändert, wird es so bleiben.«