Mohammad Abu Elsebah/dpa Zerstörtes Krankenhaus in Gaza: Auch Korrespondenten westlicher Medien bezweifelten Darstellung Israels (18.10.2023)

Die Propagandaschlacht hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Nach dem verheerenden Raketeneinschlag am Dienstag abend auf das zur anglikanischen Kirche gehörende Krankenhaus Ahli Araby in Gaza-Stadt unternimmt die israelische Seite alles, um eine mögliche Verantwortung von sich zu weisen. Aus Sicht der islamisch-fundamentalistischen Hamas, die in dem von Israel vollkommen abgeriegelten und unter Dauerbombardement stehenden Gazastreifen herrscht, ist es ein weiterer Luftangriff Israels.

Laut Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bis jW-Redaktionsschluss 471 Todesopfer registriert. Insgesamt seien seit dem 7. Oktober 3.478 Palästinenser durch israelische Luftangriffe getötet worden. Die WHO bezeichnete den Angriff auf das Krankenhaus als »beispiellos in seinem Ausmaß«.

Israel spricht von einer fehlgeleiteten Rakete der palästinensischen Miliz »Islamischer Dschihad«. Armeesprecher Daniel Hagari hatte zunächst laut Times of Israel unmittelbar nach den ersten Meldungen verhaltener reagiert und erklärt, »dass Berichte über einen möglichen israelischen Luftangriff« noch »geprüft werden«. Er wisse noch nicht, ob es sich um einen israelischen Angriff gehandelt habe. »Es gibt viele Luftangriffe, viele fehlgeschlagene Raketen und viele gefälschte Berichte der Hamas«, sagte Hagari und fügte hinzu, »dass die israelische Luftwaffe keine Krankenhäuser angreift«.

Getroffen werden sie aber dennoch. Wie das Portal Reliefweb am Montag meldete, seien seit der von der Hamas angeführten palästinensischen Militäroffensive gegen Israel in Gaza mindestens 15 Gesundheitseinrichtungen erheblich beschädigt und 28 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet worden. Die WHO sprach am Dienstag von 115 Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen. Die palästinensische Offensive, die mit täglichen Raketensalven auf Städte wie Tel Aviv, Aschkelon und Sderot anhält, forderte nach israelischen Angaben 1.400 Menschenleben.

Am Mittwoch erklärte die israelische Armee dann, es habe keine strukturellen Schäden an den Gebäuden in der Umgebung des Krankenhauses und keine Krater gegeben, die auf einen Luftangriff schließen ließen. Das Militär veröffentlichte Drohnenaufnahmen, die dies belegen sollten und erklärte, dass in den vergangenen elf Tagen rund 450 aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen in dem Gebiet selbst eingeschlagen seien.

Jenseit der auf den Videos deutlich erkennbaren Wucht der Explosion wurde eine israelische Urheberschaft aber auch aus dem Kreis von Benjamin Netanjahu kolportiert. Hananya Naftali – nach eigenen Angaben prominenter »Influencer« und seit fünf Jahren im Digitalteam des rechten Premiers – schrieb um 21.23 Uhr: »Breaking: Israelische Luftwaffe hat eine terroristische Basis von Hamas in einem Krankenhaus in Gaza angegriffen. (...) Es ist herzzerreißend, dass Hamas Raketen von Krankenhäusern, Moscheen, Schulen abfeuert und Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt.« Der Post wurde von ihm gelöscht und um 23.58 Uhr folgte die Erklärung dafür: »Heute habe ich einen Bericht geteilt, der auf @reuters veröffentlicht wurde über den Bombenanschlag auf das Krankenhaus in Gaza, in dem es fälschlicherweise hieß, Israel habe das Krankenhaus angegriffen. Ich habe diese Information fälschlicherweise in einem inzwischen gelöschten Beitrag geteilt ... Ich entschuldige mich für diesen Fehler.«

Am Mittwoch starben weitere 55 Menschen durch israelische Angriffe, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.