Nachschlag: Kleines Licht

Zentropa/Christian Geisnaes Von Kain an sollen die Mörder angeblich Genies gewesen sein: »All the Cains were men of genius« (Thomas de Quincy)

Jack ist Serienmörder, von Beruf Ingenieur, dem Ideal nach Architekt. Irgendwo im Wald baut er das Haus seines Ideals. Von der Baustelle aus kann er eines Tages den Vulkanausbruch am Mount St. Helens beobachten. Was einen – von der Trichterform der Danteschen Hölle bis zu Sade und dem Erhabenen des 18. Jahrhunderts – gängigen literarischen Topos herbeizitiert, aber auch Zeit und Ort des Geschehens näher zu bestimmen hilft. Es muss um den 18.5.1980 herum im US-Bundesstaat Washington gewesen sein. Die über das Gemetzel gegossene Kultursoße ist verdammt zäh. Es geht da um das Verhältnis von Licht und Schatten, von Tiger und Lamm bei William Blake, von Wolf und Lamm in der Äsopschen Fabel, von Raubvogel und Lamm in Nietzsches »Genealogie der Moral« usw. Hinter einer klemmenden Tür in jenem Kühlhaus, wo Jack seine Leichen stapelt, befindet sich ein Schleichweg zur Hölle, wohin es zu fahren gilt und in deren Abgrund schließlich ein gleißendes Licht den Film gleichsam verbrennt. (aha)