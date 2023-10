Rotlicht: Kemalismus

United Archives International/imago Ging bei der Hutreform mit gutem Beispiel voran: Mustafa Kemal (l.) auf seinem Landsitz bei Ankara (3.8.1929)

Als Kemalismus wird die auf den Gründer der Republik Türkei, Mustafa Kemal, zurückgehende Staatsideologie und Praxis bezeichnet. Ziel des Atatürks – Vater der Türken – war die völlige Unabhängigkeit der Türkei sowie deren Anschluss an die »zeitgenössische Zivilisation«.

Im nationalen Kampf gegen imperialistische Aufteilungspläne nach dem Ersten Weltkrieg hatte der General noch auf den »heiligen Krieg« gegen die »Ungläubigen« gesetzt. Doch nach Gründung der Republik im Oktober 1923 entledigte er sich seiner Bündnispartner. Das Kalifat wurde abgeschafft, die islamischen Orden entmachtet. Vergessen waren aber auch Autonomieversprechen gegenüber den Kurden. Denn es galt, eine einheitliche türkische Nation auf dem Boden des Vielvölkerstaates zu konstruieren. Das Angebot des Atatürks, »glücklich derjenige, der sich Türke nennt«, bedeutete in der Umkehr Zwangsassimilation und Unterdrückung bis hin zur Massakrierung nichttürkischer und nichtsunnitischer Bevölkerungsgruppen.

Das bis heute bestehende Verbot der kommunistischen Partei wurde ebenso wie die Übernahme des faschistischen Arbeitsgesetzes aus Italien mit Mustafa Kemals Überzeugung begründet, wonach »das Volk der türkischen Republik nicht als aus unterschiedlichen Klassen bestehend zu erkennen« sei. Es waren allerdings ehemalige Kommunisten um die Zeitschrift Kadro, die in den 30er Jahren mit der Ausarbeitung einer Theorie des Kemalismus begannen. Die 1923 von Mustafa Kemal gegründete Republikanische Volkspartei CHP führt bis heute die sechs Pfeile für die Prinzipien Republikanismus, Nationalismus, Populismus, Etatismus, Laizismus und Revolutionismus im Emblem.

Die kemalistische »Revolution« war eine Erziehungsdiktatatur der bürokratisch-militärischen Kaste mit zwar tief in das Alltagsleben der Volksmassen eingreifenden, aber nicht die materielle Basis tangierenden Überbaureformen: von der rechtlichen Gleichstellung der Frau über die Einführung der lateinischen Schrift bis zur Pflicht zum Tragen europäischer Hüte anstelle des Fes. Eine Landreform scheiterte dagegen an der Großgrundbesitzerlobby innerhalb der Volkspartei. Durch Konservierung feudaler Strukturen auf dem Lande blieb die dortige Bevölkerungsmehrheit allem Aufklärungseifer der Kemalisten zum Trotz anfällig für Manipulationen religiöser Kräfte.

Mit staatskapitalistischen Maßnahmen wurde ab 1929 die Industrialisierung vorangetrieben. Allerdings erwies sich die so unter den Fittichen des Staates entstandene kemalistische Großbourgeoisie nach Atatürks Tod 1938 mehr profit- denn patriotisch orientiert. Die CHP-Regierung öffnete sich nach dem Zweiten Weltkrieg für US-Militär- und Finanzhilfen, beendete dafür den etatistische Weg zum Aufbau einer Nationalindustrie und führte die Türkei so zurück in imperialistische Abhängigkeit. Mit der Regierungsübernahme der von früheren CHP-Politikern gegründeten Demokratischen Partei, unter der die Türkei 1952 der NATO beitrat, war das Scheitern des kemalistischen Entwicklungsprojektes eines dritten Weges zwischen Kapitalismus und Sozialismus offenkundig.

Kemalismus wurde nun zu einer flexiblen Gummimaske, die sich konservative und sozialdemokratische Politiker, linke und rechte Putschoffiziere, antiimperialistische Guerillas und faschistische Graue Wölfe überziehen konnten. Bis heute lebt vor allem das negative Erbe in Form von Obrigkeitsstaatlichkeit und einer gegen Minderheiten gerichteten rassistischen Ideologie fort. So kann sich Präsident Recep Tayyip Erdogan bei aller kulturellen Gegnerschaft zu säkularen Türken auf die Herrschaftsinstrumente des kemalistischen Staates stützen. Da Laizismus à la Turka nicht Trennung von Staat und Religion, sondern Verstaatlichung des Islam bedeutet, nutzt Erdogan das 1924 zur Kontrolle der Muslime geschaffene Religionsamt mit seinen über hunderttausend Religionsbeamten heute zur Mobilisierung für seine islamistische Regierung.