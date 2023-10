Soeren Stache/dpa Bittet die Wirtschaft, ihm »ein wenig zu vertrauen«: Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag in Berlin

Vor dem »Arbeitgebertag« am Dienstag in Berlin sparte der Gastgeber nicht mit Kritik an der Bundesregierung: Der Fachkräftemangel sei enorm, die Energie für die Konzerne zu teuer, die Bürokratie überbordend, erklärte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger. »Ein gezielter Bürokratieabbau ist ein kostenloses Konjunkturprogramm«, sagte er laut Reuters. Teile der Regierung hörten nicht zu, wenn Unternehmer ihre Sorgen vortrügen, monierte er in der Frankfurter Allgemeinen (FAZ): »Wir erleben einen wirtschaftspolitischen Stillstand in der Zeitenwende – der Zug ist schon zu Beginn der Strecke stehengeblieben.«

Viel freundlicher dann die Stimmung am Dienstag im Berlin Congress Center. Schließlich war viel Politprominenz im Saal, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP), Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und CDU-Chef Friedrich Merz. Aber auch die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi und Verdi-Chef Frank Werneke standen bei dem Termin für Verbesserungen der Wachstumsgrundlagen in der sogenannten sozialen Marktwirtschaft ein.

Scholz ging in seinem kurzen Redebeitrag vor dem Abflug nach Israel auf den von Dulger geforderten Bürokratieabbau ein und stellte Verbesserungen auf allen staatlichen Ebenen in Aussicht. Außerdem rühmte er die Sozialpartnerschaft als große Stärke der Bundesrepublik. Zwar konzedierte er die eine oder andere aktuelle wirtschaftspolitische Schwierigkeit, stellte seiner Regierung aber ein gutes Zeugnis aus: Alle Probleme würden angegangen. So etwa in Form der neuen Regelungen zur schnelleren Abschiebung von Flüchtlingen: Bei dieser Gelegenheit würden schließlich auch die Menschen herausgefiltert, die der bundesdeutsche Arbeitsmarkt gut brauchen könne. Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz könne ebenfalls Wirkung entfalten.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) wurde in einer Gesprächsrunde von Franziska Brantner vertreten, einer Staatssekretärin und Parteikollegin aus seinem Haus. Sie gestand ein, dass angesichts eines erwarteten Rückgangs der Wirtschaftsleistung von 0,4 Prozent in diesem Jahr Handlungsbedarf bestehe. Um nun die erwünschten Akzente zu setzen, musste sie nur den Wirtschaftsvertretern zuhören: Die forderten allerhand Entlastungen, etwa einen niedrigeren Preis für Industriestrom, weniger Steuern und Abgaben. Zudem sei die Verkehrsinfrastruktur marode und die Verwaltung bisher kaum nennenswert digitalisiert, befand BDA-Präsident Dulger. In diesem Bereich könne die Bundesregierung von Polen, Tschechien, Ungarn und den baltischen Ländern lernen, so Dulger. Dort seien die Verwaltungsabläufe digitalisiert.

Weitere Kritik des BDA richtete sich gegen Bürokratievorgaben aus der EU-Verwaltung wie das Lieferkettengesetz oder die Richtlinie für Sozialreports – dabei geht es ja letztlich auch »nur« um Arbeiterrechte und die Einhaltung von Mindeststandards bei der internationalen Arbeitsteilung. Zudem sei die Bundesrepublik bei der Umsetzung von EU-Vorgaben viel strenger als die übrigen Mitgliedstaaten. So fiel auch die Klimapolitik der Bundesregierung unter das Verdikt des Verbandspräsidenten: »Eine absterbende Wirtschaft als Kollateralschaden billigend in Kauf zu nehmen, um Klimaschutzziele zu erreichen«, hält Dulger »jedenfalls für grundfalsch.« Das meinen wohl auch die Wähler in Bayern und Hessen, die ihre Kreuzchen mehrheitlich nicht bei den Regierungsparteien gemacht haben. Da scheint es zwingend, lieber eine absterbende Umwelt und einen beschleunigten Klimawandel als »Kollateralschaden« hinzunehmen als Abstriche beim Wirtschaftswachstum.