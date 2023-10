Gleb Garanich/REUTERS Faustlanger des Imperialismus: »Asow«-Aktivist bei einer Kundgebung in Kiew (Mai 2016)

Welche Funktion hat der ukrainische Faschismus im gegenwärtigen Krieg gegen Russland?

Entscheidend ist die Feststellung, dass der Faschismus tatsächlich eine Funktion in diesem Krieg hat. Dass in der Ukraine Faschisten wirken, ist also nicht lediglich eine Begleiterscheinung, die von denjenigen, die an diesem Krieg interessiert sind, nur in Kauf genommen wird – etwa weil sie als nützliche Kämpfer betrachtet werden. Die in der NATO verbundenen Imperialisten haben auf Grundlage ihrer Interessen und der Bedingungen, unter denen sie diese verfolgen können, den Bedarf, in der Ukraine auf Faschismus zurückgreifen zu können. Das konkret darzulegen ist nicht so leicht, weil wir natürlich keinen Zugang haben zu dem, was hinter verschlossenen Türen verabredet wird. Aber da Faschisten in der Ukraine dafür gesorgt haben, dass die Selenskij-Regierung nicht auf Verhandlungen mit Russland über eine Beendigung der Kriegshandlungen eingeht, liefert das einen Hinweis auf ihre Funktion.

Gibt es historische Parallelen zu dieser Entwicklung?

Ich würde eher von Gesetzmäßigkeiten sprechen. Marxisten erfassen diese im Begriff des Faschismus. Auch in Deutschland war das Monopolkapital um 1927/28 herum zu dem Entschluss gekommen, Kurs auf die Abkehr von der bürgerlich-parlamentarischen Herrschaftsform nehmen zu müssen, weil es einen Krieg anstrebte.

Solche Überlegungen sind in der deutschen Öffentlichkeit mit einem Tabu belegt – meist wird sogar der unbestreitbar große Einfluss des ukrainischen Faschismus vehement geleugnet. Unter den pflichteifrigsten Durchsetzern des Schweige- und Verharmlosungsdiktats finden sich hegemoniale Kräfte der Partei Die Linke, der Gewerkschaften, sogar der antifaschistischen Bewegung, etwa der VVN-BdA. Wie ist das zu erklären?

Auf theoretischer Ebene lassen sich Fehleinschätzungen der Faschismusgefahr aufzeigen: Es wird gebannt auf faschistische Gruppierungen und deren Ideologien gestarrt und – indem Mittel und Ziel verwechselt werden – dort die Gefahrenquelle ausgemacht. Die Folge ist, dass der Kampf zur Verhinderung von Faschismus ersetzt wird durch einen Kampf gegen »die Faschisten«. Hinter diesem theoretischen Versagen verbirgt sich ein politischer Fehler: Manche wollen nicht (mehr) wahrhaben, dass die Faschismusgefahr bereits vollständig im System des Monopolkapitalismus angelegt ist und es keiner jenseits dieser Basis liegender »böser« Kräfte bedarf. Die Fehler der reformistischen Sozialdemokratie, die in der Weimarer Republik deren Bemühungen zur Abwehr des Faschismus in den Bankrott geführt haben, werden eins zu eins wiederholt.

Und statt NATO-Propaganda anzugreifen, wird sie von manchen Linken übernommen: Etwa die Erzählung vom »jüdischen Präsidenten«, unter dem es keinen Faschismus geben kann. Oder das Märchen von den Nazieinheiten, die durch Eingliederung in die ukrai­nische Armee quasi über Nacht aufgehört haben, Faschisten zu sein. Dass die »Asow«-Brigade im April den 80. Geburtstag der Waffen-SS-Division »Galizien« gefeiert hat, wie so viele andere ebenso hässliche Tatsachen, tut der Begeisterung, auch von Antifaschisten, keinen Abbruch, solche aberwitzigen Narrative zu verbreiten. Alles nur bedauerliche Irrtümer?

Nein. Als Ausgeburt individueller Phantasiererei könnte man so etwas vernachlässigen. Aber als gesellschaftlich wirksame Erscheinung ist es nicht das Ergebnis zufälliger Fehlgriffe, sondern hat Beweggründe und Ursachen, die wir verstehen sollten. Ich denke, es ist – wie schon bei der Weimarer Sozialdemokratie – Opportunismus, sich einrichten und abfinden mit dem herrschenden Kapitalismus. Und was dabei stören könnte, wird ignoriert oder weggeboxt.

Welche Rolle spielen die Integrationskräfte des heute totalitären Kapitalismus und die von ihm gespeiste Sehnsucht nach einer neuen Heimat im NATO-Konsens, einem Platz am »nationalen Stammesfeuer«, wie sie Moshe Zuckermann einst linksdeutschen Normalisierern bescheinigt hatte, und natürlich auch machtpolitische Kalküle – der Wunsch, irgendwie mit den Grünen »ins Geschäft zu kommen«?

»Sehnsucht« und »linksdeutsch« beschreibt das Phänomen ganz gut – aber man muss dem Problem auf den Grund gehen. Die geschulte Fähigkeit des deutschen Imperialismus, alles, was Opposition sein könnte, so zu deformieren, dass es dem eigenen Herrschaftsbedarf subsumiert werden kann, zeigt sich nicht nur beim Antifaschismus. Die Integrationskraft des Monopolkapitalismus ist gleichzeitig Quelle für die Schwäche der Linken als auch deren Folge. Diesen Zusammenhang zu verstehen und diese Dynamik zu stoppen ist längst überfällig. Vermeidung des notwendigen Kampfs gegen den herrschenden Kapitalismus bildet sonst selbst immer wieder ein Element der gesellschaftlichen Rechtsentwicklung und ebnet den Weg zu Krieg und Faschismus.

Die sozialchauvinistische Linke kommt mit immer neuen Variationen ideologischer Verformung des kategorischen Prinzips »Der Hauptfeind steht im eigenen Land« daher. Als sei der deutsche Imperialismus nicht NATO-gebunden und als würde es Ramstein als eine zentrale Basis für Militärschläge der USA nicht geben, tönte sie bisher, deren Angriffskriege gegen den Irak etc. gingen uns nichts an. Seit der vom Bundeskanzler ausgerufenen »Zeitenwende« soll deutsche Antifaschisten auch der prowestliche Faschismus nichts angehen. Diese dürften sich ausschließlich der AfD widmen, fordert ein lautstarkes Ampel-­Antifa-Establishment. Und das, obwohl die Faschisten in der ukrainischen Armee, deren politische Vorfahren Hitler-Kollaborateure waren, von Deutschland hochgerüstet und ausgebildet werden. Sind nicht längst auch Linke objektiv an der Paralysierung des Antifaschismus und an der Revision der Aufarbeitung deutscher Vergangenheit beteiligt?

Ja. Mit »Ampelantifa« ist ein Problem benannt: Diese Leute weichen der Auseinandersetzung mit dem Feind, den tatsächlichen Urhebern und Betreibern der Rechtsentwicklung, aus. Das sind doch nicht diejenigen, die ihre berechtigte Unzufriedenheit mit den herrschenden Zuständen von der AfD oder anderen Rechten ausgedrückt sehen, sondern es sind diejenigen, deren Interessen derzeit von den bürgerlichen – und verbürgerlichten – Parteien durchgesetzt werden. Wenn diese hilflose Antifa dann meint, Antifaschismus bestehe darin, Björn Höcke einen Nazi zu nennen, dann bedeutet das, sie nimmt objektiv die Betreiber der Rechtsentwicklung vor Protest gegen deren Auswirkungen in Schutz. Und da sie zugleich auch jegliche linke Bewegung, durch die der Protest eine fortschrittliche Orientierung erhalten könnte, bekämpft – weil sie fürchtet, das würde ihre wohlanständigen EU- und NATO-Freunde verstören –, treibt sie die Menschen erst recht den Faschisten in AfD und Co. zu.

Scheinbar auf der Gegenseite stehen einige linke Kämpfer für den Weltfrieden, die für ein Zweckbündnis mit der AfD oder anderen Rechten trommeln. Wollen diese Kräfte eher das gleiche wie die Ampelantifa oder etwas anderes als diese nicht verstehen?

Diese Kräfte greifen die Möchtegern-Antifa an – aber es reicht bei ihnen nur zur einfachen Negation von deren Fehlern. Wenn sie dabei dann zu dem Schluss kommen, eine inhaltliche Annäherung an die faschistische Demagogie wäre empfehlenswert – Diether Dehm hat Derartiges auf einer Veranstaltung der Marx-Engels-Stiftung im Mai mit positivem Bezug auf General Schleicher vollzogen –, dann ist das eine ebenso verhängnisvolle Fehlorientierung. Auch sie verkennen den Charakter der faschistischen Gefahr, und auch bei ihnen ist die Verweigerung der Auseinandersetzung mit dem wirklichen Feind das Motiv. Sie missachten die Tatsache, dass das imperialistische Monopolkapital auch in der BRD beheimatet ist und herrscht.

Welche ist die dringlichste Einsicht zum ukrainischen Faschismus, zu der Antifaschisten jetzt kommen müssen, und welcher Imperativ leitet sich daraus ab?

Wir können nicht darauf hoffen, dass der Faschismus, der in der Ukraine den Krieg anfeuert, nicht erbarmungslos in unsere Gesellschaft zurückwirken wird, solange wir uns zugleich mit dem hier herrschenden Imperialismus abfinden. Ohne Klarheit in der Frage, warum und für wen ein Bedarf an Faschismus entsteht und wer deswegen – von uns, und von niemandem sonst! – daran gehindert werden muss, ihn voranzutreiben, gibt es keinen wirksamen Antifaschismus.

Jürgen Lloyd ist Vorstandsmitglied und Bildungsreferent der Marx-Engels-Stiftung in Wuppertal

