Nachschlag: Hirne hacken

Paramount Pictures/dpa

Unter patriarchal-kapitalistischen Bedingungen sind Frauenkörper vor allem eines: Reproduktionszellen fürs Bestehende. In Rupert Sanders Science-Fiction-Klassiker »Ghost in the Shell« lassen sich auch ihre Hirne hacken: Im 2017 verfilmten Animeklassiker mutiert Scarlett Johansson post mortem zu einem kybernetischen Organismus, der allen Weltraumtechnologiestandards entspricht. Die NASA-Wissenschafter Manfred Clynes und Nathan S. Kline erträumten diesen einst im Labor, Johansson darf ihn als Major Mira Killian vor virtuellen Kulissen verkörpern: Halb Mensch, halb Maschine durchquert sie die Ruinen abgestorbener Städte, allesamt Simulakren des Kybernetikkonzerns Hanka Robotics. Die permanente Weltrettung ist selbst für eine Cyborg ohne Erinnerung kein Kinderspiel, der ständige Szenenwechsel macht Arbeit. Erholung vom Übermenschlichen gibt es keine. Cyborgs können zwar Hirne hacken, sie bleiben jedoch Geister – mit einer Vergangenheit, an die sich am Ende niemand mehr erinnern will. (be)