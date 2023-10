Partypeople des Tages: Steuerberater

Rolf Vennenbernd/dpa Friedrich Merz in der Bütt

Zum Beruf des Steuerberaters fallen einem zunächst mal eingeschlafene Füße ein. Doch halten wir uns nicht mit Ressentiments auf, denn bei den Herren und Damen, die sich uniform in Schlips oder Kostümchen zwängen, herrscht Rambazamba, zumindest in dieser Woche. Denn es ist Deutscher Steuerberatertag, und das drei Tage lang. Das Hochamt der Branche sozusagen. Woodstock, Wacken und Ballermann in einem, das Ticket für 849 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Und da ist man noch nicht mal auf der eigentlichen Sause im »Spindler & Klatt« gelandet, für die geht noch mal ein guter Hunni drauf, aber dafür gibt’s Saufen und Fressen satt. Die Website des Deutschen Steuerberatertags empfiehlt: »Unsere Partys sind legendär!« Mehr will man davon dann gar nicht wissen – too much information.

Weil die Steuerberater auch in Sachen Humor einen Ruf zu verteidigen haben, haben sie sich dann am Montag auch noch den Mann für ein Grußwort eingeladen, der sie vor genau 20 Jahren ruinieren wollte: Friedrich Merz. Sein zahnmedizinisches Expertenwissen wird bald vergessen sein, aber nie seine größte Nummer: die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Der Gag war großartig, zieht immer noch. Später wollte es der jetzige CDU-Boss nicht mehr so gemeint haben, dass jeder seine Steuern auf dem Bierdeckel ausrechnen können sollte. Kann keiner, deswegen gibt’s ja immer noch Steuerberater. Und die lassen kräftig was von ihren üppigen Honoraren in der Hauptstadt, machen eine Safari mit Bus durch Kreuzberg – Merz wird nicht dabei sein, ist ja Ausland für ihn – und zurück geht’s ins schicke Estrel-Hotel zur Tagung. Aber bloß nicht vor die Tür gehen, da verläuft die Neuköllner Sonnenallee, Berlins Gazastreifen sozusagen. Der ist unbedingt zu meiden, Party geht vor.