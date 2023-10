In der Schwebe

Krzysztof Kaniewski/IMAGO/ZUMA Wire Noch wird gezählt, und alles weist darauf hin, dass die rechte PiS ihre Mehrheit verloren hat (Wrocław, 15.10.2023)

Ob in Polen wirklich, wie am Montag früh Spiegel online jubelte, »die liberale Demokratie gesiegt« hat, muss sich erst noch herausstellen. Die Auszählung entwickelte sich im Laufe des Montags zum Krimi. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass Jarosław Kaczyński mit seiner raunenden Ankündigung vom Wahlabend, seine Partei habe die Wahl gewonnen, müsse nun aber sehen, wie sie weiterregieren könne, den Übergang zu nicht völlig rechtsstaatlichen Methoden andeuten wollte. Das Schlimme ist, dass man in einem Land wie Polen nach acht Jahren PiS-Regierung inzwischen nichts mehr ausschließen kann.

Großer Gewinner des Wahlabends ist nicht die »Bürgerkoalition« von Donald Tusk, sondern das erstmals gestartete liberalkonservative Bündnis »Dritter Weg« des ehemaligen TV-Moderators Szymon Hołownia und der auf eigene Rechnung nicht mehr lebensfähigen Bauernpartei PSL. Die Gruppierung schaffte es locker über die für Listenverbindungen geltende Achtprozenthürde und landete mit 13 bis 14 Prozent auf Platz drei. Hołownia nahm für seine Organisation in Anspruch, Stimmen von der PiS enttäuschter Konservativer eingesammelt zu haben. Da mag etwas dran sein. Die Folge ist, dass selbst dann, wenn es letztlich zu einer Regierung der bisherigen Opposition kommen sollte, progressive gesellschaftspolitische Veränderungen schwerfallen dürften, etwa in der Geschlechterpolitik, in der Frage des Schwangerschaftsabbruchs oder bei der Auflösung der »Allianz von Thron und Altar«.

Wer einen solchen Bündnispartner hat, muss sich über den zu erwartenden hinhaltenden Widerstand des Staatspräsidenten und PiS-Politikers Andrzej Duda sowie des PiS-kontrollierten Verfassungsgerichts die geringeren Sorgen machen. Dass mit solchem Widerstand zu rechnen ist, machte Dudas Staatssekretär Andrzej Dera schon am Wahlabend klar, als er ankündigte, Duda wolle »gemäß guter parlamentarischer Sitte« zuerst die stärkste Partei – die PiS – mit der Regierungsbildung beauftragen. Obwohl die Kaczyński-Partei niemanden hat, mit dem sie koalieren könnte. Es geht hier offenkundig darum, Zeit zu gewinnen, um in den Ministerien die Festplatten zu putzen und die Reißwölfe in Gang zu setzen.

Enttäuschend ist das Abschneiden der polnischen Linkspartei. Der Jubel von Parteichef Włodzimierz Czarzasty vom Wahlabend, nun könne die Linke erstmals seit 30 Jahren wieder mitregieren, wird schal angesichts des Umstands, dass nach Auszählungsstand von Montag mittag nicht einmal klar ist, ob Czarzasty selbst ein Mandat erhalten hat. In seinem Wahlkreis in der Stadt Sosnowiec zog ein bisher völlig unbekannter Kandidat deutlich an ihm vorbei. Mitregieren wird die Linke sicherlich können, weil – und solange – sie von den Liberalen zur Mehrheitsbeschaffung – für deren Programm – gebraucht wird. Wie man sich darüber freuen kann, die eigene Fraktion von bisher 49 auf etwa 30 Abgeordnete reduziert zu sehen, bleibt dabei ein Rätsel.