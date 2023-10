Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Soll attraktiver werden: Das Gleisbett auf Fernstrecken (Dessau-Roßlau, 14.9.2021)

Erst sollen die Bürger aus Steuermitteln die Sanierung des maroden bundesdeutschen Fernbahnnetzes bezahlen. Anschließend möchten vor allem FDP und Bündnis 90/Die Grünen privater Konkurrenz den Zugang zu den Schienenverbindungen erleichtern. Angeblich werde dann alles wieder gut beim Bahnfahren, hofft zumindest der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Michael Theurer (FDP). »Im Fernverkehr wollen wir mit einem generalsanierten Netz und ausreichender Kapazität mehr Wettbewerb schaffen und dadurch für günstigere Tickets sorgen«, sagte er am Montag der Rheinischen Post. Mit Verweis auf Italien und Spanien meinte er, »dass Wettbewerb zu mehr Qualität und sinkenden Preisen« führe. Dass allerdings in den neunziger Jahren nach der Zerschlagung und Privatisierung von British Rail der Bahnverkehr in England, Schottland und Wales sich qualitativ verschlechterte, ohne dass die Preise sanken, übergeht Theurer. Nach einem schweren Unfall bei Hatfield im Jahr 2000, der auf mangelhafte Instandhaltungsleistungen durch den privaten Netzbetreiber »Railtrack« zurückgeführt wurde, übernahm im Vereinigten Königreich 2003 die öffentlich-rechtliche und nicht gewinnorientierte Gesellschaft »Network Rail« die Zuständigkeit für alle technischen Bahnanlagen.

Neben den Regierungsparteien FDP und Grüne setzen sich CDU und CSU besonders für eine Zerschlagung der Deutschen Bahn AG ein: Sie wollen das Schienennetz, die Bahnhöfe und die Energiesparte aus dem Unternehmen herauslösen, wie aus einem im April veröffentlichten Papier der Unionsfraktion im Bundestag hervorgeht. Diese Bereiche sollten nach ihren Vorstellungen von einer Infrastruktur-GmbH des Bundes übernommen werden, während der eigentliche Bahnbetrieb für Privatanbieter zu öffnen sei. Dass die Bahn AG im Personenfernverkehr immer noch einen Marktanteil von 95 Prozent hat, passt den Privatisierungsanhängern ganz und gar nicht. Die im Fernverkehr derzeit in erster Linie aus »Flixtrain« bestehende Konkurrenz solle nach den Vorbildern Regional- und Güterverkehr kräftig ausgeweitet werden. Regional sind laut Bundesnetzagentur zu einem Drittel private Anbieter auf dem Schienennetz unterwegs, im Güterverkehr mehr als fünfzig Prozent.

Vor der angestrebten Privatisierung im Fernverkehr steht jedoch zunächst von 2024 bis 2030 die Grundsanierung von vierzig maroden Verbindungen an. Dafür werde die Bundesregierung knapp 40 Milliarden Euro bereitstellen, also durchschnittlich eine Milliarde pro Sanierungsstrecke. Der Schienenverkehrsbeauftragte Theurer versucht bereits vorab, den durch ständige Verspätungen und Zugausfälle ohnehin leidgeprüften Bahnkunden die Bauarbeiten schmackhaft zu machen: Die dafür Zuständigen würden alles daransetzen, einen attraktiven Schienenersatzverkehr anzubieten und damit die Einschränkungen für die Reisenden möglichst in Grenzen zu halten, hieß es bei dpa, denn jede der Sanierungsstrecken werde während der Bauarbeiten für etwa fünf Monate jeweils komplett gesperrt. Erstes Projekt soll dabei im kommenden Jahr die Bahnverbindung zwischen Frankfurt am Main und Mannheim sein, eine der am meisten befahrenen Strecken in Europa.