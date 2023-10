REUTERS/NASA/ESA/AOES/Handout Unterwegs zu den Galileischen Monden: Der Jupiter Icy Moons Explorer. Künstlerische Darstellung

Im April dieses Jahres startete der »Jupiter Icy Moons Explorer« (Juice) der Europäischen Raumfahrtagentur ESA vom Raumfahrtzentrum Kourou in Französisch-Guayana. Beteiligt an der Mission sind die NASA, die japanische Raumfahrtagentur JAXA sowie die israelische ISA. Ziel ist das Jupitersystem, besser gesagt, sind drei seiner im Jahr 1610 – unabhängig von Galileo Galilei auch von Simon Marius, fürstlicher Hofastronom in Ansbach, – entdeckten vier großen »Galileischen« Monde: Europa, Ganymed und Kallisto.

Bereits in den 1970er Jahren war das Jupitersystem Ziel von Weltraummissionen. Nach ihren Vorbeiflügen sandten die NASA-Sonden »Pioneer 10« und »Pioneer 12« 1973 und 1974 erste unscharfe Fotos des Planeten sowie der größten Monde Jupiters. »Voyager 1« und »Voyager 2« lieferten 1979 wesentlich bessere Bilder. Ab 1995 schickte die NASA-Sonde »Galileo« genauere Untersuchungsergebnisse von den Galileischen Monden zur Erde.

Wie die ESA erklärte, markiere der erfolgreiche Start des »Jupiter Icy Moons Explorer« den »Beginn einer ambitionierten Reise, die das Ziel hat, die Geheimnisse der Ozeanwelten rund um den Riesenplaneten Jupiter zu lüften«. Im kommenden Jahr soll der »Europa Clipper« der NASA dem ESA-Explorer folgen und Ende 2030 das Jupitersystem erreichen, Juice 2031. Der »Europa Clipper« wird den Mond Europa detailliert untersuchen. Beide Missionen sollen – aufeinander abgestimmt und »arbeitsteilig« – die spannende Frage klären, ob es auf Ganymed, Kallisto bzw. Europa einfachste Formen oder Vorformen von Leben gibt.

Leben außerhalb der Erde? Noch ist die Aussage über die Existenz außerirdischen Lebens – und sei es in der einfachsten Form – eine wissenschaftliche Hypothese. Doch inzwischen wurde im Kosmos in interstellaren Wolken, in denen und aus denen Sterne und Planeten »geboren« werden, nicht nur eine überraschende molekulare Vielfalt entdeckt, sondern wurden auch komplexe organische Moleküle gefunden, von denen einige auch eine Rolle bei der Entstehung von Leben spielen könnten, wenn sie durch Meteoriten auf die Oberfläche junger Planeten gelangen. Leben könnte demnach weiter verbreitet sein, als lange angenommen. Um die Hypothese zu belegen, dass es auch außerhalb der Erde Leben gibt, bedarf es jedoch weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen und Erkenntnisse, wenn möglich auch den Nachweis »vor Ort«. Die SETI-Projekte (Search for Extraterrestrial Intelligence), die seit 1960 betrieben werden und in deren Rahmen nach Signalen außerirdischer Zivilisationen gesucht wird, haben bislang noch zu keinen Ergebnissen geführt. Bei der Suche nach Exoplaneten, also Planeten in anderen Sonnensystemen, wurden zwar bislang schon mehr als 5.500 entdeckt – darunter auch erd­ähnliche Gesteinsplaneten in der habitablen (bewohnbaren) Zone um ihren Stern –, der Nachweis der Möglichkeit von Leben auf einem oder mehreren dieser Planeten steht jedoch noch aus. Flüge zu diesen Planeten würden allerdings (heutige technische Möglichkeiten vorausgesetzt) viele Zehntausende, ja Hunderttausende Jahre dauern.

Doch wenn – außerhalb unserer Erde – in unserem Sonnensystem Leben oder dessen Vorformen entdeckt würden, wäre bereits das ein entscheidender Erkenntnisfortschritt. Nicht nur für die Astrobiologie, sondern auch für die tiefere Einsicht in die biotische Entwicklung auf unserem Planeten. Auf dem Mars gab es Wasser, bevor es auf der Erde Leben gab. Anfang des Jahres fand der US-amerikanische Mars­rover »Curiosity« Wasser an der Oberfläche des Planeten. Ein Hinweis darauf, dass unter der Marsoberfläche in Höhlen einfache Lebensformen existieren könnten? 2026 will die NASA die Drohne »Dragonfly« zum Titan, Saturns größtem Mond, schicken. Man hofft, dort organische Verbindungen oder sogar präbiotische Prozesse zu entdecken.

Aber warum sind drei der großen Jupitermonde ein so interessantes Ziel? Und warum nennt die ESA sie »Ozeanwelten«? Der Abstand Jupiters zur Sonne beträgt rund 779 Millionen Kilometer. Nur wenig Sonnenlicht erreicht die Oberfläche seiner Monde. Es müssten kalte, lebensfeindliche Orte sein. Doch das stimmt nur zum Teil. So beträgt zum Beispiel auf Europa die Temperatur an der Oberfläche etwa minus 130 Grad Celsius. Am Südpol des Jupitermondes steigen jedoch riesige Fontänen aus Wasserdampf ins All. Deshalb wird angenommen, dass es unter einer gefrorenen zehn bis 20 Kilometer dicken Oberfläche, einen wahrscheinlich über 100 Kilometer tiefen Salzwasserozean gibt. Flüssiges Wasser ist eine Voraussetzung für Leben bzw. dessen Vorformen. Ganymed ist mit einem Durchmesser von etwa 5.262 Kilometern der größte Jupitermond, größer als der Planet Merkur. Auch hier könnte es unter einer Kruste aus Gestein und Eis flüssiges Wasser geben. Auf Kallisto, vom Jupiter weiter entfernt als Europa und Ganymed, gibt es möglicherweise ebenfalls Schichten aus flüssigem Wasser oder gar einen salzhaltigen Ozean. Die Juice-Mission soll dies klären. Forscher haben auf dem Mond zudem Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen nachgewiesen – gleichfalls wichtige Voraussetzungen für Leben. Auf Io, dem innersten der vier großen Jupitermonde, ist dagegen kein Wasser vorhanden.

Warum aber gibt es überhaupt flüssiges Wasser auf Europa, Ganymed und wahrscheinlich auch auf Kallisto? Und damit unter den entsprechenden Bedingungen also auch Temperaturen über dem Gefrierpunkt von Wasser? Früher wurde angenommen, dass allein Jupiter mit seinem gewaltigen Gravitationsfeld durch die Gezeitenkräfte die Monde »durchwalkt«. Allerdings werden sie auch durch die Gravitationsfelder der anderen Monde beeinflusst – so zum Beispiel Europa durch Io und Ganymed.

Im Jahr 2034 soll die Juice-Sonde nach der Erforschung von Ganymed, Europa und Kallisto in einen Orbit um Ganymed eintreten und dann nach hoffentlich erfolgreicher Mission 2035 gezielt zum Absturz gebracht werden.