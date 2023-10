Sandwich au poisson

»Pervers ist das!« meint Udo. »Der eine Teil der Menschheit wird zu Klump gehauen, und der andere muss sich das in den Nachrichten ansehen, kann’s nicht ändern und geht nervlich daran kaputt.« Die Frechheit der Herrschenden, mit Hilfe von Krieg und Terror jedwede Opposition plattzumachen, um ihre Macht zu erhalten, setzt Udo dieser Tage zu. »Dabei ist das gar nichts Neues«, meint Roswitha. »Habe kürzlich wieder beim Genossen Lafargue gelesen, dass Krieg in den antiken Gesellschaften der Normalzustand war. Demnach sind wir noch in der Antike.«

Finde ich nicht. »Zumindest in Westeuropa haben wir seit 78 Jahren zumindest militärisch zumindest keinen akuten Krieg«, formuliere ich extra vorsichtig, aber es nützt nichts. »Was haben wir hier nicht?!« Rossi echauffiert sich. »Hast du Macrons Gesicht gesehen bei dem Hafenspaziergang mit Scholz letztens in Blankenese? Einen französischen Gourmet dazu zu zwingen, Elbaal und Bismarckhering in einer Klappstulle runterzuwürgen! Macron ist wahrlich nicht mein Freund, aber das war kein Fauxpas des Protokolls, das war eine Kriegserklärung.«

Für die Bewaffnung braucht man folgende Zutaten: 150 g Elbaal (geräuchert), vier Bismarckheringsfilets, eine kleine Zwiebel, in dünne Ringe geschnitten, zwei Gewürzgurken, in dünne Scheiben geschnitten, vier Blätter Kopfsalat, vier EL Remouladensoße, frisch gehackte Petersilie, Salz und Pfeffer. Man stapelt alles zwischen vier Brötchenhälften. Ein Sandwich gibt man seinem Feind, das andere isst man selbst, dazu ein Bier, und dann wird aus dem Maul gestunken, bis einer umfällt.

»Er hätte nämlich sagen können: ›Olaf, ich mag keine Fischbrötchen. Kannst meines auch noch haben. Bitte schön.‹ Das nennt man Parrhesia: den Mut zum Wahrsprechen im politischen Diskurs. Hat Michel Foucault untersucht in einer seiner letzten Vorlesungen 1983. Aber nein: ›Fischbrötchendiplomatie‹ statt Parrhesie. Wie ordinär!« Roswitha überrascht zuweilen mit selbstbewusst vorgetragener Halbbildung. Aber ich weiß auch was: »Ingeborg Bachmann, deren tragisches Ableben vor 50 Jahren wir beklagen, sagte zu dem Thema einen Satz, der noch in Äonen Bestand haben wird: ›Die Wahrheit nämlich ist dem Menschen zumutbar.‹ Und voraus schickte die Literatin in ihrer berühmten Rede anlässlich der Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden: ›Wie der Schriftsteller die anderen zur Wahrheit zu ermutigen versucht durch Darstellung, so ermutigen ihn die anderen, wenn sie ihm, durch Lob und Tadel, zu verstehen geben, dass sie die Wahrheit von ihm fordern und in den Stand kommen wollen, wo ihnen die Augen aufgehen.‹« (Das sagte sie vor Kriegsblinden?) Ich gucke bedeutend in die Runde.

»Na, und dann?« Udo ist völlig unbeeindruckt. »Dann erkennen wir mit unseren aufgerissenen Augen, dass wir seit Jahrtausenden verpeilen, einzelne unter uns davon abzuhalten, unermesslich reich und mächtig zu werden und für den Erhalt ihrer Privilegien über Leichen zu gehen. Oder sollen wir uns gedulden, bis auch diesen Menschenschindern die Äuglein aufgehen und sie erkennen, wie böse sie sind? Was sagen Ingeborg und Michel dazu?!«