Gisela Sonnenburg Dieser gefallene Engel aus italienischem Porzellan ist aus der Privatsammlung der Autorin

Viele erinnern sich an ihr erstes Service. Es war knallbunt oder puristisch weiß, wurde als heiter oder elegant empfunden. Es verlieh dem Alltag Stil und Erhabenheit – und war unverzichtbar nützlich. Porzellan, ob als Geschirr oder Nippes, ist aber auch ein Sinnbild schlechthin: für Zartheit und Zerbrechlichkeit. Man muss es sanft anfassen, muss damit aufpassen. Wer es zerdeppert, ist ein Elefant im Porzellanladen, also ein Trampel. Vorsicht sei die Mutter der Porzellankiste! Wie schön, dass es das noch gibt: Achtsamkeit im Umgang mit der Welt.

Das »weiße Gold« stammt aus einer Zeit, in der man das Feine und Vornehme bewunderte. Heute, da alles spülmaschinenfest, campingtauglich und unkaputtbar sein muss, wirkt es fast anachronistisch. Wie aus der Zeit gefallen. Und doch gehen kaum ein Frühstück, Mittagsmahl, Tee- oder Kaffeezeit und erst recht kein opulentes Abendessen ohne edles Porzellan vonstatten. Die Branche boomt denn auch, einerseits, und nie gab es eine größere Auswahl an Tassen und Tellern, Krügen und Kannen, Schüsseln und Saucieren. Andererseits aber stehen gerade die großen Marken nicht mehr so glänzend da wie noch vor zehn, 20 Jahren. Billigware aus dem Ausland macht einheimischen Firmen zu schaffen, und der Geschmack der Kundschaft wandelt sich.

KPM, die berühmte Königliche Porzellanmanufaktur Berlin, feiert dennoch ein Jubiläum: Sie wurde vor 260 Jahren gegründet. Nur ist in der Malereiabteilung derzeit nicht viel los. Auszubildende gibt es dort aktuell gar nicht. Der Grund: Der Trend im Verkauf geht bei KPM weg von edler Buntheit hin zum schlichten Weiß. Nur eine Modesache? Eine KPM-Mitarbeiterin tippt auf den Sparzwang: »Alle müssen jetzt etwas aufs Geld schauen.« Und Porzellanmalerei von Hand kostet nun mal. Blendend weiße Ausfertigungen der guten Stücke sind preiswerter. Wie die »Espressotasse Berlin« für 115 Euro.

200 Mitarbeiter beschäftigte KPM 2017. Heute sind es 162. Als Umsatz gibt man zehn bis 50 Millionen Euro pro Jahr an, eine große Spanne. Für 2017 gab es eine konkrete Zahl: zwölf Millionen. Bedenkt man die hohen Material- und Herstellungskosten, schrumpft die Vorstellung eines Luxusbetriebs auf die eines soliden Handwerks zusammen. Es müssen sowieso bestimmte Bedingungen erfüllt sein, damit sich eine Firma »Manufaktur« nennen darf. Vor allem müssen die Produkte überwiegend in Handarbeit entstehen. Ob Tafelaufsatz oder Teller, ob ein Becher aus der »Kurland Heritage Edition 2023«, die auf 100 Stück limitiert ist, oder ob eine imposante Büste des Komponisten Frédéric Chopin: Das meiste entsteht unter fleißigen menschlichen Händen, nicht im Roboterzugriff. Und was auch immer gemalt ist, sei es ein Bechermotiv, eine Blume oder ein Buchstabe, wurde von Hand gemalt. Darauf kann man sich bei KPM verlassen. Dazu verströmt der prägende Stil des Klassizismus zeitlose Schönheit.

Schönheit war bei der Erfindung der DDR-Geschirrserie »Rationell« 1969/70 nicht am wichtigsten. Das Stapelgeschirr, von Margarete Jahny und Erich Müller zunächst nur als Kaffeegedeck entwickelt, sollte vor allem praktisch sein. In dieser Hinsicht punktete es so sehr, dass es bis 1990 in Cafés und Kantinen, in Hotels, Ferienheimen und Speisewagen triumphierte. Im gehobenen Bereich fiel es mit Golddekor auf, ansonsten mit Farbrändern, oder im Zug mit der Aufschrift »Mitropa«. Als »Mitropa-Geschirr« wurde es umgangssprachlich auch im Westen bekannt. Mit seinen typischen 70er-Jahre-Formen kommt es bei Sammlern weiterhin zu Ehren.

Gisela Sonnenburg Auch der dänische Bildhauer Bertel Thorvaldsen (1770–1844) arbeitete mit Porzellan. Hier das Reliefbild »Der Winter« aus seiner Reihe »Die vier Jahreszeiten« in Biskuitporzellan, also ohne Glasur

Gestempelt, nicht gemalt

Porzellan von Villeroy & Boch aus dem saarländischen Mettlach erkennt man hingegen oft an seiner Farbigkeit. Auch hier begeht man gerade ein Jubiläum: 275 Jahre vergingen seit der Firmengründung. Die Fliesenherstellung, mit der Bistros und Restaurants prachtvoll ausgestattet wurden, ist allerdings 2022 geschlossen worden. Der Schwerpunkt liegt seither auf Geschirr – beim traditionellen Rokokodekor »Alt Luxemburg« (»Vieux Luxembourg«) mit floralen Schnörkeln: Tiefblau auf cremefarbenem Grund. Die moderne »Interpretation« dessen macht aus dem Brindille-Dekor ein hingekleckstes Blumendessin. Echte Nostalgiker lassen sich nicht beirren und bleiben beim Rokoko, gefühlt für die Ewigkeit. Handgemalt ist hier allerdings nichts: Die Muster werden bei Villeroy & Boch auf die Rohware gestempelt. Das gilt auch für den »French Garden«, den »Französischen Garten«, der muntere Motive aus der Welt der Früchte vereint: sanftviolette Pflaumen, quietschgelbe Zitronen, mattrote Kirschen. Für knapp 100 Euro ist eine Kaffeekanne drin.

Ruft man in der Firmenzentrale von Villeroy & Boch an, ist man sicher, im 21. Jahrhundert zu sein. Es meldet sich nämlich eine KI (künstliche Intelligenz) namens »Anna«, die dreist vorgibt, die »persönliche Assistentin« des Anrufenden zu sein. Man darf ihr sagen, in welcher Sprache man mit ihr sprechen möchte. Aber ich rede grundsätzlich nicht mit Maschinen über Porzellan. Da ist ein Anruf bei der Konkurrenz im Weserbergland viel ergiebiger. Die Manufaktur Fürstenberg, die seit 276 Jahren produziert und von Herzog Carl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel gegründet wurde, gibt sich Mühe, Interesse für die Produkte und fürs hauseigene Museum zu wecken.

Meine Fragen gelten der Serie »Bunte Blume«, deren Ränder mit Gold von Hand bemalt werden. Die niedlichen Blümchen kommen im Siebdruckverfahren aufs Porzellan. Bouquets, mal in Lachs und Orange, mal in Lila und Gelb, suggerieren mit nuanciertem Blattwerk die Authentizität der Natur. »Alt Fürstenberg« heißt die Form, die 1750 erstmals verwendet wurde. Der Clou: Auf den Schüsseldeckeln ruhen liebliche Rosenknospen aus weißem Porzellan als Knauf. Auch dieses Geschirr gibt es bemalt oder ohne Farbe. Das Zuckerdöschen in Weiß mit Knospe ist für 36 Euro zu haben. Das »Museum Schloss Fürstenberg« bedient die Faszination für Porzellan. Aktionen für Kinder, Ausstellungen und Events locken Besucher an. Oft sind seltene historische Stücke zu sehen.

Porzellanfiguren sind derweil ein Kapitel für sich, und zwar ein tragikomisches. Denn obwohl sie die Brücke in die Welt der Kunst schlagen, sind sie heute fast out. Erfunden wurden sie aber nicht nur als Dekoration, sondern auch, um geistreiche Gespräche anzuregen. Echte und fiktive Personen, Mythologien und Geschichten bilden die Inspiration für die kunstvollen Figuren, die ihr Dasein als Tonmodelle beginnen. Nach diesen werden in Einzelteilen Gipsformen hergestellt. Dort hinein kommt Porzellanmasse. Man lässt sie trocknen und fügt die Einzelteile zusammen. Mehrere Brandvorgänge bis knapp 1.500 Grad Hitze sorgen für Härte. Erst dann werden Farben aufgetragen. Auch das ist eine Wissenschaft für sich, zumal nicht alle Farben beim Auftragen so aussehen wie später auf dem fertigen Porzellan. Die Zartheit, die so erzeugt wird, ist allerdings unübertrefflich.

Eine lange Geschichte

China. Hier entstand die Tradition des Porzellans zuerst. Aus Kaolin, Feldspat und Quarz wurde schon 620 ein feinkeramisches Erzeugnis hergestellt, das mit seiner Nutzbarkeit und Schönheit begeisterte. Rasch gehörte es zur Alltagskultur der Oberschicht. Marco Polo, der 1254 geborene Abenteurer, erzählte nach seiner Rückkehr aus China den Europäern vom Porzellan. Dessen Herstellung blieb ihm aber ein Rätsel. Tatsächlich bestrafte man im alten China Personen, die im Verdacht standen, die Geheimnisse des Porzellans zu verraten. So tappte der Rest der Welt im Dunkeln. In Europa wurde die Keramik einfach nach den in Korallenriffen lebenden Porzellanschnecken benannt. Doch mit denen hat es nichts zu tun. Um außerhalb Chinas hergestellt zu werden, musste Porzellan ein zweites Mal erfunden werden. Der dubios-geniale Apothekergehilfe Johann Friedrich Böttger, Jahrgang 1682, trug maßgeblich dazu bei.

Gisela Sonnenburg

In früher Jugend hatte Böttger vorgetäuscht, Gold machen zu können – und er wurde diese Mär nie wieder los. Man sperrte ihn in Dresden in ein Kellerlabor, wo er seine vermeintliche Heldentat wiederholen sollte. Niemand glaubte dem Hochstapler, dass er gelogen hatte – August der Starke wollte ihn zum Goldmachen regelrecht zwingen. Böttger floh, wurde aber gefangen. Aus der Nummer mit dem Gold kam er nicht mehr raus. Allerdings kam er damit auch nicht voran. Dafür klappte 1706 etwas anderes: Es entstand Porzellan. Ton, Quarz und Alabaster hatte Böttger zu etwas verschmolzen, das wir heute Kalk- oder Böttgersteinzeug nennen. Von rotbrauner Grundfarbe, lässt es sich fein modellieren und brennen. Auf Befehl der Obrigkeit musste Böttger übrigens seinen Leibarzt in die Herstellung einweihen, für den Fall, dass er verstürbe.

Im Januar 1708 gelang Böttger dann erstmals die Herstellung von weißem Porzellan. August der Starke – der auch August der Eitle oder August der Gierige genannt werden könnte – verschaffte Böttger mit der »Manufaktur für Delfter Fayence« ein Übungsfeld. Unter Bewachung tüftelte der Erfinder dort weiter. Experimente mit Kaolin erbrachten gute Resultate. Und 1709 erfand Böttger auch noch eine passende Glasur. Da war er erst 29 Jahre alt – und fühlte sich verkannt. Denn man behandelte ihn eher wie einen Kriminellen denn als Genie. 1710 zog die Porzellanmanufaktur nach Meißen – ohne Böttger. Der Vater des deutschen Porzellans wurde weiterhin in Dresden bewacht. Dass er wirklich kein Gold machen konnte, glaubte man ihm nicht. Wer Porzellan macht, kann auch Gold, so die Logik. Als der Nordische Krieg viel Geld verschlang, fehlten auch noch die Mittel für die Porzellanherstellung, was Böttger großen Kummer bereitete. Immerhin errang er den Status bürgerlicher Normalität zurück. Unter der Auflage, das Land nicht zu verlassen, forschte er weiter. Es entstanden bemerkenswerte Vasen und Figuren. Aber verehrt wurde Böttger nur wenig. Zu stark war Augusts Gier nach Gold. Böttger war ein tragischer Fall, er wurde chronisch krank, auch alkoholkrank, und verstarb mit nur 37 Jahren.

Im Hintertreffen

Seinem deutschen Erfinder brachte das »weiße Gold« so nur wenig Glück. Aber die Staatliche Porzellanmanufaktur Meissen, seit 1764 mit den gekreuzten Schwertern als Markenzeichen, bezaubert die Menschheit bis heute. In der DDR als Volkseigener Betrieb (VEB) geführt, ist der Gesellschafter heute der Freistaat Sachsen. Nur die Umsätze sind rückläufig. 38 Millionen Euro Jahresumsatz im Jahr 2014 schrumpften 2020 auf 27 Millionen Euro. Ein Jahr später unterhielt man in Meißen zwar noch rund 450 Mitarbeiter, dazu 40 Auszubildende. Aber der Geschmack der Reichen und Superreichen ist heute nicht mehr so exquisit, wie er es mal war. Als Anlageobjekte haben Reiche heute Kunstwerke im Visier, mit denen sie spekulieren und ein Vielfaches an Gewinn hereinholen können. Da kann eine filigrane Porzellanfigurensammlung nicht mithalten: Sie ist nicht Teil eines global gepushten Marktes, der mit den Erwartungen der Gierigen spielt.

Eine Porzellanfigur ist eine Porzellanfigur. Nicht mehr, nicht weniger. Für manche ist sie trotzdem das Schönste und Feinste, was diese Welt zu bieten hat. Ob eine Jahreszeit, ein Monat oder eine Gottheit verkörpert wird, ob ein Reiter, eine Kutsche, eine Gärtnerin, ein küssendes Pärchen, ein dankbarer Fischer, ein lustiger Pierrot oder eine verliebte Schäferin dargestellt ist, ob alles fein von Hand bemalt oder nur weiß lasiert ist – gerade die Figuren aus Meißen verströmen eine Delikatheit und Anmut, der man nur schwer widerstehen kann. Damit das Meissner Porzellan seine Leuchtkraft erhält, wird es bis zu sechs Tage lang bei 1.400 Grad gebrannt.

1738 entwarf Johann Joachim Kaendler für die Manufaktur eine Madonna, die mit barock wehenden Kleidern auf dem Erdball steht. Sie hat einen Drachen unter sich und das Jesuskind mit Kreuz auf dem Arm: als sei diese »Maria mit Kind« eine weibliche Ausgabe des Heiligen Chris­topherus. 44 Zentimeter hoch, wiegt sie über vier Kilogramm. Kostenpunkt heute neu: 11.500 Euro. Und niemand kann sagen, sie sei das nicht wert. Dennoch kaufen viele, für die sie ein Schnäppchen wäre, lieber Zubehör für ihren Rennwagen oder, wenn das Geld von arabischem Öl kommt, für ein Rassepferd. Porzellan geriet ins Hintertreffen. Pferde gehörten zeitweise auch zu den Lieblingsmotiven der Modelleure. Weitere tierische Klassiker sind Hunde, Vögel, Katzen, Raubtiere. Der jüngste Trend aus Meißen besteht allerdings in Amoretten, die »Love Not War« verkünden und knapp 4.000 Euro kosten. Magnus Gjoen kreierte sie, und da sieht man zum Beispiel einen kecken Putto eine Rakete zerbrechen. Sehr pazifistisch. Und bildschön.