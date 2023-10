1878, 19. Oktober: Im Reichstag wird das Sozialistengesetz (»Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie«) angenommen, das zwei Tage später in Kraft tritt. In der Folge werden Versammlungen und Druckerzeugnisse der SPD verboten. Die Polizei führt zahlreiche Hausdurchsuchungen und Verhaftungen durch. Bekannte Sozialdemokraten werden aus Berlin und anderen Gebieten ausgewiesen. Die SPD-Reichstagsfraktion beschließt die »Selbstauflösung« der Partei. August Bebel setzt die Bildung eines »Unterstützungskomitees« für die Ausgewiesenen durch, mit dem die illegale Tätigkeit der Sozialdemokratie eingeleitet wird.

1918, 16. Oktober: Im Stadtzentrum von Berlin fordern 6.000 Arbeiter auf einer Friedensdemonstration, zu der die USPD aufgerufen hat, das Ende des Krieges, den Sturz der Regierung Prinz Max von Badens und die sofortige Freilassung des seit August 1916 inhaftierten Politikers Karl Liebknecht. Die Polizei geht hart gegen die Demonstranten vor, kann aber nicht verhindern, dass diese am Brandenburger Tor bis zur Straße Unter den Linden durchbrechen, wo sie die Angestellten der sowjetrussischen Botschaft mit roten Tüchern und Hochrufen begrüßen.

1998, 16. Oktober: Der abgewählte 13. Deutsche Bundestag tritt nach der Wahl vom 27. September noch einmal zusammen, um über eine Beteiligung der Bundeswehr an nicht von der UNO mandatierten NATO-Luftoperationen in der serbischen Provinz Kosovo abzustimmen. Ludger Volmer (Grüne) macht während der Debatte darauf aufmerksam, dass im Falle einer Zustimmung der »Selbstmandatierung von Militärbündnissen Tür und Tor geöffnet« sei und das Gewaltmonopol der UNO außer Kraft gesetzt werde. Gregor Gysi (PDS) warnt in seiner Rede vor einer »Militarisierung der Außenpolitik« und wirft der Regierung vor, »die völkerrechtliche Weltordnung, wie sie nach 1945 in der UN-Charta festgelegt wurde«, zu ändern, mit unabsehbaren Folgen für die Weltpolitik. Mit 500 Stimmen bei 62 Gegenstimmen und 18 Enthaltungen wird beschlossen, der NATO 14 Tornado-Kampfflugzeuge und 500 Soldaten für Bodenoperationen zur Verfügung zu stellen. Die PDS-Fraktion ist die einzige, die geschlossen gegen den Kriegseinsatz gegen Serbien stimmt.