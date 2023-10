ZUMA Press/imago/Montage jW

Keine Aufklärung

Zu jW vom 6.10.: »Bislang null Aufklärung«

Ich möchte mich sehr für die ausführlichen, sachlichen Artikel zum Thema Tod nach Polizeieinsätzen bedanken.

In meinen Augen ist eine juristische Aufarbeitung im konkreten Fall von Kupa Ilunga Medard Mutombo dringend erforderlich. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen wieder aufgenommen, nachdem der Bruder mit einer Anwältin Beschwerde gegen die Einstellung eingelegt hat.

Die Angehörigen brauchen Antworten, Ermittlungen müssen Klarheit bringen. Es muss geklärt werden, was genau vor Ort passiert ist, wie und warum es zu dem »Großeinsatz« gekommen ist. Der Betreuer war vor Ort, warum hat er nicht klärend und deeskalierend eingegriffen?

Ist es Rassismus und/oder die Angst vor psychisch erkrankten Menschen? Was könnte seitens der Polizei verändert werden? Noch weitere Schwerpunkte in der Polizeiausbildung? Keine schlechte Idee. Andererseits gibt es verschiedene Berufsgruppen mit Fachleuten zu diesen Themen. Bzgl. Psychiatrie erscheint mir eine Vernetzung mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst naheliegend. Die Zahl psychischer Erkrankungen nimmt zu, eine enge Zusammenarbeit Polizei und Sozialpsychiatrischem Dienst könnte ggf. Eskalationen und Fehlentscheidungen verhindern.

Bei der Polizei Hannover gab es 25 Jahre (bis 2005) das Präventionsprojekt Polizei Sozialarbeit (PPS). SozialarbeiterInnen haben die Polizei bei Bedarf (rund um die Uhr erreichbar) unterstützt, wenn sozialarbeiterische Arbeit und Sichtweisen erforderlich waren. Statt im o.g. Fall von Kupa Ilunga Medard Mutombo 13 Polizeibeamte zur Verstärkung zu rufen, hätten die Beamten und der rechtliche Betreuer (!) bereits im Vorfeld den Sozialpsychiatrischen Dienst einbeziehen können/sollen/müssen.

Die friedliche Kundgebung am 6. Oktober 2023 in Berlin hat eine Vielzahl ungeklärter Todesfälle nach Polizeieinsätzen bundesweit deutlich gemacht. Angehörige werden meist mit den Einstellungen der Verfahren alleingelassen. Es gibt selten Aufklärung, keinen Beistand.

Hier muss sich dringend etwas ändern. Sachliche, gründliche Ermittlungen der Staatsanwaltschaften sind erste notwendige Schritte.

Birgit Braun, Berlin

Totgeglaubte …

Zu jW vom 11.10.: »Letzter Akt«

Mit Erstaunen – oder sagen wir besser mit Befremden – habe ich heute den Artikel »Letzter Akt« von Nico Popp gelesen. Nach meinem Dafürhalten sind die Einschätzungen doch sehr holzschnittartig und dienen nur wenig dazu, der Krise der Linkspartei etwas entgegenzusetzen. Wenn ich es richtig verstanden habe, folgt die junge Welt doch dem Anspruch, eine linke, marxistisch orientierte Tageszeitung zu sein. Doch der »Letzte Akt« scheint einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung vom Untergang eben dieser Partei zu folgen. Oder wie kann ich den letzten Satz dieses Artikels verstehen, dass sogar (!) die Linkspartei einen letzten Akt der Parteigeschichte nicht verdient habe?

Was mich als Mitglied des Parteivorstandes und als Mitglied der Kommunistischen Plattform vor allem ärgert, ist die Tatsache, dass in dem Artikel der Eindruck erweckt wird, als fänden überhaupt keine Auseinandersetzungen innerhalb der Partei Die Linke mehr statt. Das ist eine Fehleinschätzung. Vor allem die Genossen an der Basis treibt der Zustand der Partei angesichts der sich immer weiter verschärfenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um. Sie ringen um Lösungen, die momentan vielleicht niemand hat.

Sicher dürfte jedoch eins sein: Es wird Veränderungen in der Partei geben. Aber sie totzureden, kann nicht in unserem Sinne sein.

Margit Glasow, per E-Mail

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme

Zu jW vom 7./8.10.: »Nördlicher Mezzogiorno«

(…) Ab 1990 haben wir, meine Frau und ich, die sogenannten Neuen Bundesländer bereist. Im Ostharz bei Thale machten wir einen Spaziergang durch den Wald und trafen dort auf ca. 20 Menschen, die den Waldweg fegten. Auf unsere Frage, was das zu bedeuten hätte, die Antwort: Das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Sie und ihre 7.500 Kolleginnen und Kollegen hätten bis 1990 in dem Eisenhüttenwerk in Thale gearbeitet. Einige Arbeiterinnen und Arbeiter, Meister und zwei Arbeitsvorbereiter mussten nach der Schließung ihrer Fabrik hier im Wald Laub harken. Ihr Werk war für eine D-Mark an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht verkauft worden. Wir waren erschrocken (…)! Dieser »Verkauf« ging auf das Konto der Treuhand.

So hat unsere Politik der später gegründeten AfD den Boden bereitet! Man hat Menschen der Ex-DDR gedemütigt, schikaniert und lächerlich gemacht.

Gerd Weißmann , per E-Mail

Briefklassenbürokratie

Zu jW vom 9.10.: »Brief nach Klasse sortiert«

Welcher BWL-Bachelor hat sich den Unfug ausgedacht? Wo soll die Briefpost zwei Tage gelagert werden, um sie verspätet auszuliefern? Wie soll das funktionieren, in alle Sortierstraßen einen Abzweig einbauen – wer die falsche Briefmarke drauf hat, landet im »Zwischenlager«? Das war früher möglich. Heute bei der vollautomatischen Postverteilung ist das einwandfreier Blödsinn.

Reinhard Wagner, Hamburg

Lektüre

Zu jW vom 9.10.: »Verrammelte Türen«

Als Ergänzung zum Buch »Bittere Brunnen« von Regina Scheer gibt es noch ein wunderbares, lohnendes Werk über Jacob Walcher von Ernst Stock und Karl Walcher: »Jacob Walcher – Gewerkschafter und Revolutionär zwischen Berlin, Paris und New York«, Trafo-Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, Berlin 1998. Das Buch ist eine Offenbarung und großer Erkenntnisgewinn über die Arbeiterbewegung im Vorfeld der Machtübernahme der Nazis in Deutschland, besonders die Rolle der Gewerkschaften, aber natürlich auch über die Zeit danach. Hertha Walcher (geb. Gordon) kommt natürlich auch immer mal wieder vor.

Michael Seebach, Hamburg