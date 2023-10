Megalomanin des Tages: Annalena Baerbock

Ilia Yefimovich/dpa

Solidarität ist eine schwierige Sache. Gern schlägt sie um in ihr Gegenteil. Die humane Fähigkeit zum Mitgefühl wird inhuman, wenn keine Vernunft dabeisteht und die Sache ein wenig regelt. Wo Seelenhaushalte mit Empathie für die eine Seite eines politischen Konflikts überladen werden, folgt daraus fast zwangsläufig der Entzug jeglicher Empathie für die andere. Mitgefühl, das zur Identifikation wird, stumpft ab. Wenn in Gaza ein Krieg tobt, überschlägt sich ein unerfreulich großer Anteil der Sympathisanten beider Seiten mit tief humanen Bekundungen, die zugleich äußerste Kälte gegen die je andere Seite verraten.

Der gezielte Krieg der Hamas gegen die israelische Zivilbevölkerung, die Massaker beim Festival in der Negevwüste, die Morde in den Kibbuzim sind in Worten nicht zu fassen, und dass sie starke Gefühle auslösen, ist ebenso zwangsläufig wie die Wut, die sich an den zur Stunde begangenen Kriegsverbrechen der israelischen Armee entzündet. Da das Ganze für manche nicht alles zu sein scheint, übt man sich vielerorts in bedingungsloser Solidarität statt in Solidarität. Und glaubt, ein Verbrechen werde erst dann angemessen gebrandmarkt, wenn man zu einem anderen schweigt.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist da ganz Geist vom Geiste ihrer Landsleute: »In diesen schrecklichen Tagen stehen wir an Ihrer Seite und fühlen mit Ihnen. In diesen Tagen sind wir alle Israelis«, sagte sie am Freitag bei einem Treffen mit ihrem israelischen Kollegen Eli Cohen. Ich denke, das letzte, was Israel jetzt braucht, sind auch noch 80 Millionen eingemeindete Deutsche.

Die Älteren werden sich indes erinnern, dass Peter Struck im September 2001, nach Nine Eleven, in fast derselben Formel die Deutschen zu »Amerikanern« erklärt hatte. Denn sein Volk, das war er. Größenwahn, getarnt als Trauer.