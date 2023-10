Pedro Pardo/Pool via REUTERS

Geht’s noch? Da erklärt die EU China zum »systemischen Rivalen«, treibt unter dem Schlagwort »De-Risking« die Entkopplung ihrer Wirtschaft von der chinesischen Schritt für Schritt voran, führt beständig Negativkampagnen gegen die Volksrepublik (VR) – die Uiguren! Hongkong! Taiwan! Schuldenfalle! –, lässt ihre Mitgliedstaaten immer öfter Truppen zu Kriegsübungen in die Asien-Pazifik-Region schicken wie weiland Wilhelm II. – und dann beschwert sich ihr Außenbeauftragter Josep Borrell bei seinem an diesem Sonnabend zu Ende gehenden Besuch in Beijing, zwischen beiden Seiten fehle bedauerlicherweise das »Vertrauen«? Man mag’s dem Mann, der jenseits Europas erklärtermaßen nur »Dschungel« wahrnehmen kann, vielleicht noch nachsehen. Dass er jedoch vor seiner Reise in die VR in einem Gespräch mit der South China Morning Post forderte, Beijing müsse Europa »ernster nehmen« – nun, da wäre wohl doch erst mal ein wenig Selbstreflexion angesagt.

Inhaltlich hatte Borrell in China eine Gratwanderung zu absolvieren. Aus EU-Sicht geht es zur Zeit darum, trotz wachsender Konfrontation ein gewisses Maß an Kooperation zu sichern; so viel jedenfalls, wie es die europäische, vor allem die deutsche Wirtschaft verlangt, die immer noch auf ihr China-Geschäft angewiesen ist – Stichwort Kfz-Branche. Brüssel muss damit rechnen, dass Beijing auf die vor kurzem angekündigten Strafzölle auf den Import chinesischer Elektroautos reagiert; die VR hat längst die Mittel, EU-Firmen richtig weh zu tun. Locken kann die EU China jedoch mit einem, nämlich der Hoffnung, Beijing werde den großen Machtkampf um seinen Aufstieg nicht gegen einen fest verschweißten transatlantischen Block führen müssen, sondern gegen einen gespaltenen Westen, in dem Brüssel gegenüber Washington erfolgreich auf Eigenständigkeit beharrt. Viel spricht dafür, dass diese Hoffnung trügt. Stichwort Kfz-Branche: Ihre konfrontativen Strafzölle etwa plant die EU ja zum Schutz nicht der US-, sondern ihrer eigenen Autoindustrie.

Dennoch, China unternimmt weiterhin den Versuch, die EU zu größerer Eigenständigkeit gegenüber den USA zu motivieren, auch wenn der Erfolg zweifelhaft ist: Schaden kann’s ja kaum. Zentrale Bedeutung für die VR hat freilich anderes, nämlich der Aufbau eigener, vom Westen möglichst unabhängiger Kooperationsstrukturen. Dies konnte man bei der BRICS-Erweiterung beobachten. Kommende Woche zeigt es der Seidenstraßengipfel in Beijing, zu dem Vertreter von mehr als 130 Staaten erwartet werden, darunter voraussichtlich auch Russlands Präsident Wladimir Putin. Das ist, wenn man so will, die politökonomische Basis, die Chinas globalen Aufstieg tragen soll. Die EU hat die Wahl, per Kooperation ihren Platz in der neu entstehenden Weltordnung zu suchen oder die alte Ordnung, in der sie weit oben stand, per Konfrontation zu verteidigen. Der Haken an der Sache: Konfrontationen, gewaltsame zumal, kann man verlieren. Der Absturz wäre womöglich tief.