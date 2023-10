BIP weiter geschrumpft

Berlin. Die Konjunktur in Deutschland hat nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums von Juli bis September weiter an Schwung verloren. »Für das dritte Quartal ist erneut mit einem leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zu rechnen«, teilte das Ministerium am Freitag in seinem Monatsbericht mit. Für das Gesamtjahr rechnet das Ministerium mit einer um 0,4 Prozent schrumpfenden Wirtschaftskraft. (Reuters/jW)