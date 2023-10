Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS Pflegt normalerweise Kontakte zur Hamas: Israels Premier Benjamin Netanjahu (Tel Aviv, 12.10.2023)

Seit den ersten Nachrichten vom Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober überschlagen sich die Ereignisse. Die israelischen Behörden waren scheinbar komplett überrascht. Wie konnte das passieren?

Es gibt Informationen, dass es vom ägyptischen Geheimdienst zuvor Warnungen an die israelische Regierung über einen bevorstehenden Angriff gegeben hatte. Netanjahu hat sie aber ignoriert. Außerdem hatte die extremistische israelische Regierung praktisch sämtliche israelischen Sicherheitskräfte im Westjordanland gebündelt, um dort die Siedler zu beschützen, die Pogrome begehen. Es waren also kaum Soldaten am Grenzzaun zu Gaza. Netanjahu hat die Hamas unterschätzt. Er hat offen zugegeben, dass er oft mit ihnen kommuniziert und ihnen über indirekte Wege sogar Mittel zukommen lässt. Netanjahu braucht die Hamas als Spaltkeil, um eine einheitliche palästinensische Führung zu verhindern. Er dachte immer, er könne die Lage beherrschen und Hamas-Funktionäre manipulieren. Es war diese Arroganz, mit der er das Leben der eigenen Bevölkerung aufs Spiel gesetzt hat.

Hat Netanjahu also gedacht, das »business as usual« könne ewig weitergehen?

Er nahm an, ab und zu kommen ein paar Raketen, dann bomben wir, und dann ist wieder alles ruhig. Er hält sich für einen König, der alles in der Hand hat. Doch weder kann er die extremistischen Politiker seiner Regierung kontrollieren noch die Situation in Gaza.

Bereits 2015 warnte die UN, der Gazastreifen werde ab 2020 »unbewohnbar«. Wie sah die humanitäre Lage in Gaza vor dem Überfall der Hamas aus?

Seit 16 Jahren wird Gaza von Israel blockiert. Durch die Blockade ist die Einfuhr von allem drastisch beschränkt, ob es Essen, Medizin oder Baustoffe sind. Die Hälfte der Bevölkerung ist minderjährig. Die Menschen müssen kämpfen, um sich überhaupt ernähren zu können. Fischer werden beschossen, wenn sie in die ertragreichen Bereiche im Meer gelangen wollen. Kläranlagen wurden im Laufe der Jahre von Israel zerstört. Die Kranken können kaum am Leben gehalten werden. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Gaza ist schon seit langem ein Ort der Katastrophe, ein Ort des Leids.

Inwiefern wird die israelische Reaktion die Lage verschlimmern?

Der gesamte Gazastreifen wird jetzt für diesen Angriff bestraft. Strom und Wasser werden abgestellt. Krankenhäuser haben zwar Generatoren, doch auch denen geht der Treibstoff aus. Die israelische Regierung, die die Menschen in Gaza als »menschliche Tiere« bezeichnet (Zitat Verteidigungsminister Yoav Gallant, jW) will gezielt Massenmord begehen.

»Netanjahu trägt die Verantwortung für den Krieg zwischen Israel und Gaza«, titelte die einflussreichste israelische Tageszeitung Haaretz im Leitartikel am Sonntag. In der BRD wäre eine solche Überschrift wohl undenkbar. Wird sich der Debattenraum hierzulande weiter verengen?

Das sehen wir bereits. Momentan werden überall in Deutschland Demonstrationen verboten. An einer Schule in Berlin-Neukölln hat ein Lehrer einen Schüler geschlagen, weil dieser eine Palästina-Fahne geschwenkt hatte. Es ist eine Stimmung, die so rassistisch ist, wie wir es selten erlebt haben. All das muss man im Zusammenhang mit der Tatsache sehen, dass die AfD in Umfragen seit Monaten bei mehr als 20 Prozent steht. Palästinenser werden unter Generalverdacht gestellt und müssen bei jeder Aussage fürchten, denunziert zu werden. Gleich mehrere Rundfunkanstalten beendeten die Zusammenarbeit mit dem freien Journalisten Malcolm Ohanwe, weil er versucht hatte, die Situation in Israel und Gaza zu kontextualisieren.

Wie wirkt sich der Krieg auf jüdisches Leben in Deutschland aus?

Viele Juden in Deutschland fühlen sich bedroht und können sich der Frage nach israelischer Verantwortung für palästinensische Gewalt überhaupt nicht stellen. Für viele ruft das, was am Wochenende passiert ist, sofort den Holocaust in Erinnerung. Momentan ist es noch schwieriger, bei ihnen Verständnis für das Leid in Palästina zu erwecken. Viele Juden, aber auch viele Palästinenser leben in Angst. In Wahrheit werden wir alle von denselben Leuten bedroht, von den Rechten und Faschisten, die in der BRD so stark sind wie noch nie und Hass gegen sämtliche Minderheiten schüren.