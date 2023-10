Nachschlag: Greenwashing in Vertretung

H.Baesemann/imago/blickwinkel Mit der richtigen Vermarktung ist inwzischen alles »grün«, selbst Autos oder Schiffe, die mit ihren Abgasen die Luft verpesten

Mai Thi Nguyen-Kim, Wissenschaftlerin und Moderatorin, ist in Elternzeit. Da aber ihre beliebte Sendung nicht ausfallen soll, hat sie verschiedene Vertretungen organisiert. Am Sonntag übernahm diese ihr ZDF-Kollege Oliver Welke. Und der spricht über den Bullshit namens Greenwashing, also die Unart, Klimaschädliches wie Linienflüge oder Kreuzfahrten als mindestens klimaneutral, wenn nicht sogar klimapositiv zu vermarkten. Welke erklärt die Vorteile von Greenwashing für Unternehmen und wie einfach Konsumentinnen und Konsumenten zum Beispiel von der angeblichen Nachhaltigkeit eines SUV überzeugt werden können. Und Welke macht das gut, aber die Originalmoderatorin fehlt. Was nicht fehlt – und bei einer Wissenschaftssendung nicht fehlen darf –, sind Quellen. Gut gemacht, liebe »Maithink X«-Redaktion – zwei grüne Daumen nach oben. (ahe)