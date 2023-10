Monika Rittershaus Großes Solo: Lina Beckmann

Zwei Menschen, die sich ähnlich sehen – Vater und Sohn – treffen auf schmalem Weg aufeinander. Sie kennen sich nicht. »Bist du das?« fragt der eine. Wer? Keine Antwort. Sie gehen aufeinander zu. Die Realität ist ein Spiegel im Hintergrund der Bühne – alles im Halbdunkel. Die Bühne, das Hamburger Schauspielhaus, deutet an, was in der nächsten Folge geschieht.

Wir sehen die fünfteilige Serie über die griechische Stadt Theben: »Anthropolis«. Dieses Aufeinandertreffen ist der Schluss des zweiten Teils, »Laios«. Die Intendantin Karin Beier, die auch Regie führt, hat sich viel vorgenommen: im zweiwöchentlichen Abstand die griechischen Tragödien von Euripides, Sophokles und Aischylos zu zeigen – bearbeitet und neu konzipiert von Roland Schimmelpfennig. Es beginnt mit »Prolog«, dem »Dionysos« folgt. Für den zweiten Teil »Laios« ist Schimmelpfennig allein verantwortlich, fürs Bühnenbild Johannes Schütz.

Fünf Drachenmänner

Es wird erzählt: die Geschichte des sich in einen weißen Stier verwandelnden Zeus, der die Europa raubt. Ihr Bruder Kadmos (Ernst Stötzner) soll sie suchen. Das Orakel von Delphi verkündete ihm, er werde eine Stadt gründen. Wenn er die Spur einer Kuh verfolge und die Stelle, wo sie sich erschöpft niederlasse, das sei der richtige Ort. Die tote weiße Kuh liegt als Gründungsobjekt immer auf der Bühne, die mit Schlamm und Unrat bedeckt ist.

Es regnet. Nicht nur das führt ins Heute, der Abbau von Bodenschätzen, die Errichtung von Fabriken, die – Waffen werden gebraucht – sich als wichtig erweisen in einer Stadt, die gebaut wurde auf gesäten Drachenzähnen (nach dem Rat der Götter). Der Drache, den Kadmos getötet hatte, war dem Kriegsgott Ares geweiht. Der war Vater von Harmonia, die mit Kadmos fünf Kinder zeugte, unter ihnen Semele und Agaue. Semele, die mit Dionysos schwanger ist. Der Vater: Gott Zeus. Semele musste sterben, als sie verlangte, den Gott in seiner ganzen Herrlichkeit zu sehen – was verboten war. Sie verbrannte an seinem Feuer. Das alles gehört zur Vorgeschichte.

Auf die Bühne kommen – auch meist als Erzählung – die Bakchen nach Euripides. Agaue (Lina Beckmann), die andere Tochter von Kadmos, ist verheiratet mit Echion, einem der fünf Drachenmänner, die beim Kampf übrigblieben. Sie ist die Mutter von Pentheus (Kristof van Boven), der nun die Stadt regiert und seinen Status mit einem weißen Pferd dokumentiert, auf dem er auf die Bühne reitet, ganz real. Auch er ist weiß gekleidet. Er fühlt sich allmächtig, er dekretiert: »Die Farbe Rot wird aus der ganzen Stadt verbannt.« Auch soll es keinen Tanz mehr geben. Ordnung und Sicherheit, seine Parole. Um die Töchter vor Unsittlichkeit zu bewahren, damit sie nicht schutzlos durch die Wälder irren. Aber genau das geschieht. Sie gehorchten dem Befehl des neuen Gottes, sagen sie und ziehen auf den Berg Kithairon. Dionysos (Carlo Ljubek) erscheint in der Stadt als Fremder. Kadmos und der blinde Teiresias (Michael Wittenborn), die beiden Alten, beten den neuen Gott an. Auch sie verlassen die Stadt.

In einer Anfangsszene, in der – zur Auflockerung – mit griechischem Wein herumgealbert wird, lädt eine Thebanerin (Lina Beckmann) zur Weinprobe. Viel Gepansche. Lachen. Der Tisch mit den Flaschen bleibt stehen, er wird noch gebraucht. Dionysos, unerkannt als der Fremde, schafft es, Pentheus zum Weintrinken zu animieren. Er will mehr. So gelingt es Dionysos, mit List, Pentheus das wilde Treiben der Bakchen schmackhaft zu machen. Er will es sehen. Aber er darf nicht erkannt werden. Als Frau verkleidet, das Gesicht mit Kalk beschmiert, so kann er von einem Baum aus alles mitansehen. Zu sehen ist es nicht, aber zu hören.

Die Bühne betreten zwanzig Taiko-Trommler, auch Musikerinnen. Dann beginnt ein Inferno, das aufwühlt, mitreißt – eine Orgie? Es geht in den Bauch, macht aggressiv, kriegslüstern? Kampf durch Rhythmen kongenial ausgedrückt, auch der Wahnsinn, Schreie.

Was danach kommt, ist Schrecken. Ein Bote erscheint und berichtet, was sich außerhalb der Stadt zugetragen hat. Als Beweis hat er Eimer mit Fleischstücken dabei. Agaue, die Tochter von Kadmos, Pentheus’ Mutter, sei irrsinnig geworden. Glaubte, ein wildes Tier auf dem Baum zerreißen zu müssen, mit bloßen Händen habe sie es getötet. Die Bakchen halfen.

Agaue, in einem langen weißen Glitzerkleid, betritt die Bühne, blutbeschmiert. Sie ist außer sich, euphorisch über ihre »Heldentat«. Alle sollen es erfahren, was sie geleistet hat. Langsam, behutsam versucht Kadmos, ihr klarzumachen, was geschehen ist. Sie glaubt, den Kopf eines Löwen als Trophäe zu überreichen. Das Erkennen ist grausam. Am Schluss steht sie da und stellt die Eimer um und um und um.

Zeus funkt dazwischen

Der zweite Teil »Laios« beginnt ganz locker. Auf der Bühne steht wieder die Bürgerin Thebens eine Frau in schwarzer Arbeitshose und weißem Unterhemd. Sie erzählt und spielt gleichzeitig. Sie ist alle Personen. Beginnt mit Zweifeln, war es so oder doch ganz anders? Nach dem grausamen Mord an Pentheus kommt die Stadt nicht zur Ruhe, Morde, auch an Labdakos, einem Enkel von Kadmos. Der Sohn Laios wird ausgesetzt im Wald, wo ihn König Pelops findet und aufnimmt. Mit dessen jungem Sohn Chrysippos flieht Laios später ins Exil. Beckmann macht sich lustig über die Genealogie – Zeus funkt immer mal dazwischen. Nachwuchs ist das Wichtigste bei Herrschern. Die Bürger Thebens, der Rat, hören zu. Sie stehen auf langen Stangen als Riesenmasken mit zum Schreien weit geöffneten Mündern auf der Bühne. Die Bürgerin arbeitet, schichtet weiße Steine aufeinander, stöhnt. Ein Schnurrbart verwandelt sie blitzschnell. Arbeit macht Spaß. Ach, »von nun an soll in dieser Stadt das Maß regieren« und zu den Masken gewandt, »na ja, Entbehrung« wird es auch geben. Die »Haltlosigkeit muss endlich aufhören«, Jubel von irgendwoher. Ja, »körperliche Arbeit«, aber »die Vernunft muss siegen. Der Wahnsinn hat in dieser Stadt keinen Raum mehr.« Schon bald macht sie die guten Vorsätze zunichte: Sie nähert sich dem toten Tier, das immer dabei ist, und reißt blutige Stücke aus dem Fleisch, um sie gierig zu verschlingen.

Doch was dröhnt über ihr in der Luft? Kein Vogel, eine Katze mit Flügeln? Nein, eine Frau mit Brüsten, die singt. »Wann hört das auf?« Sie nennen sie Sphinx. Die Bürgerin (der Bürger) von Theben holt ein Instrument, nennt es Lyra, spielt darauf. Übertönen kann es den durchdringenden Gesang von oben nicht. Ist auch keine Lyra, eher eine Drehorgel, gesteht sie.

Alles etwas unscharf

Im Hintergrund laufen manchmal Filmszenen, ein lustiges Völkchen mit Sonnenbrillen, Hippies, an einem Fluss kampierend. Ein Zug fährt mal lautstark über eine Brücke. Da sitzen Laios mit seinem kindlichen Freund Chrysippos (Goya Brunnert), Kreon (Ernst Stötzner) mit seiner Schwester Jokaste (Julia Wieninger), Eurydike (Josefine Israel), die Frau Kreons und der blinde Teiresias zusammen und diskutieren. Kreon wird gefragt, ob er nicht König sein will – von Theben. »Bloß nicht«, stöhnt er von ganz hinten. Ein neuer Herrscher wird gesucht. Laios ist dazu bereit. Alles etwas unscharf, diese Szenen im Film. Lina Beckmann steht hautnah auf der Bühne und bringt uns die Vorbereitungen in Theben nah. Das Ausrollen eines roten Teppichs, die Erwartung, das Auf-die-Uhr-Schauen. Kommt er? Die Begrüßungsrede wird geübt. Ein Herrscher braucht Erben. Laios hatte Jokaste geheiratet: Das Orakel, die alte Pythia, warnte vor Nachwuchs. Sie sah Mord und Inzest. Jokaste auf dem Motorrad, hinter ihr Laios. Sie wollen etwas essen. Müssen es Cola und Pommes sein? Das, was sie wirklich quält, ist die Weissagung der Alten. Jokaste lockt: »Ich dachte schon, du kannst mit Brüsten nichts anfangen« spottet sie und denkt dabei an seinen jungen Geliebten Chrysippos. Die Pythia, die ständig Hustenanfälle kriegt bei ihrem Wahrsagen. Ach, »Küss mich« – Jokaste wirft alle Skrupel über Bord.

Lina Beckmann ist alles gleichzeitig, auch Chrysippos, der oft dümmlich lacht über seinen Freund Laios. Man munkelt, lag es an dem jungen Begleiter, dass kein Kind kommt oder woran sonst? Beckmann ist auch das schreiende Baby, das geboren wurde: Ödipus. Wenn Pythia doch recht hat? Zweifel und immer wieder Komik. Laios nennt sich vor den Freunden: »Urenkel von Beruf«. Aber die Angst vor dem Kommenden (Schicksal oder – doch beeinflussbar?) lässt die Eltern unmenschlich handeln: Dem Kind Ödipus werden die Füße durchbohrt, dann wird es in den Wald verbannt. Und gerettet. Jahre später kommt es zu dem verhängnisvollen Treffen von Vater und Sohn, dem Vatermord.

Lina Beckmann – in allen Rollen – ist hin- und mitreißend, mit intelligenter Komik (abgesehen von der albernen Szene mit dem Wein im ersten Teil). Eineinhalb Stunden die große Bühne allein zu bespielen und das Publikum in Spannung zu halten – wie schafft sie das nur? Großer Jubel.