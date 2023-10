Kim Kyung-Hoon/REUTERS Dieser chinesische Roboter heißt Xiaodu und kommt nicht von der Insel Taiwan. Aber er guckt freundlich und reagiert auf Sprachbefehle.

Die Zugehörigkeit Taiwans zu China wird von nahezu allen Ländern der Welt, darunter auch den USA und der BRD, akzeptiert. Seit einigen Jahren stellt der Westen diese vermeintliche Gewissheit zunehmend in Frage; auch auf Taiwan gibt es Kräfte, die von der Ausrufung eines »unabhängigen« Staates träumen. Insofern ist alles zum Politikum geworden.

Am vergangenen Freitag hat die Academia Sinica aus Taiwan das erste angeblich unabhängig erschaffene große Sprachmodell vorgestellt – dieses soll, wie das bekannte Chat-GPT, mit Nutzern interagieren können. Taiwanesische Medien berichteten, dass das Programm unter anderem mit historischen Dokumenten aus der Ming- und Qing-Dynastie trainiert worden sei.

Reporter der Global Times, einer Zeitung der KP Chinas, haben die App ausprobiert. Auf die Frage, zu welchem Land Taiwan gehöre, kam prompt die Antwort: »China«. Das ist sicher nicht im Sinne der Erfinder, doch möglicherweise lässt sich diese Ausgabe mit dem Trainingsmaterial erklären: Sowohl in der Ming- als auch in der Qing-Dynastie gehörte Taiwan bereits zu China. Doch die App legte nach: Die Insel sei Teil der »Volksrepublik China«. Davon können Texte aus Ming- und Qing-Zeiten nichts wissen. Nicht genug: Auf die Frage, woher die App stamme, antwortete sie bereitwillig: Sie sei in Shanghai entwickelt worden.

Die Academia Sinica verkündete daraufhin, ihre App leide unter »Halluzinationen« und gebe daher »unerwartete« Antworten. Am Montag war die App dann ganz aus dem Netz entfernt worden, wie Global Times feststellte.

Schade eigentlich. Denn die App zeigt ja, wie gut innerchinesische Zusammenarbeit funktionieren kann – zwischen Shanghai und Taiwan zum Beispiel. Und völkerrechtlich fit war das Programm ebenfalls. Vielleicht war dies die erste »künstliche Intelligenz«, die diesen Namen wirklich verdient.