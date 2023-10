Letzter Akt

Mike Schmidt/IMAGO Jetzt aber feste vorwärts auf dem »Weg der Erneuerung«: Martin Schirdewan bei seinem Statement zu den Landtagswahlen in Bayern und Hessen am Sonntag

Es gab sozialistische und kommunistische Parteien, die vom politischen Gegner zerschlagen wurden. Sie haben gekämpft und verloren. Es gab und gibt andere, die sich im Laufe gewundener Integrations- und Unterwerfungsprozesse so verändert haben, dass sie mit dem bei der Gründung formulierten Parteizweck nichts mehr zu tun haben. Oft war das begleitet von harten Auseinandersetzungen, die man auch heute noch mit Gewinn studieren kann.

Mal blieb der alte Name, mal legte man ihn ab. Für strikt nominalistische Köpfe eine vertrackte Sache: Die »Kommunisten« und »Sozialisten«, die weder dies noch das sind, machen es nicht einfacher, sich einen korrekten Begriff von diesen Auseinandersetzungen zu machen. Die Partei Die Linke führt nun einen dritten Typ des Untergangs in die Weltgeschichte ein, der die Parodie des zweiten Typs ist: Sie segelt als Narrenschiff in den Sonnenuntergang. An Deck: Lauter nominelle Sozialisten.

Das soeben in den Spielplan genommene Stück bietet Klassiker und Novitäten. 1. Akt: Die Wahlen in Hessen und Bayern enden mit dem nächsten Debakel. 2. Akt: Der Kovorsitzende will schon wieder den »Weg der Erneuerung hin zu einer modernen Gerechtigkeitspartei jetzt weiter gehen«. 3. Akt: Die üblichen Verdächtigen präsentieren die vorbereitete Analyse; in der machen sie die Abgeordnete Wagenknecht für das Desaster verantwortlich: Sie redet seit Jahren abfällig über den Kurs des Parteivorstandes. 4. Akt: Der Bundestagsabgeordnete Thomas Lutze, der den Saar-Landesverband in Trümmer gelegt hat, nutzt die Gelegenheit, um ohne großes Aufsehen zur SPD überzutreten. 5. Akt: 58 Leute vom liberalen Narrensaum der Partei stellen am Tag nach der Wahl einen Ausschlussantrag gegen Wagenknecht.

Die Akte vier und fünf verweisen auf kommende Dinge: Sie stehen für den Übergang von der latenten zur akuten Krise, zu tatsächlichen Auflösungserscheinungen und der Verdünnung der innerparteilichen Debatte zu vollständiger, mit Verlogenheit befeuerter Konfusion. Dass Wagenknecht sich in aller Ruhe ausschließen lässt, dürften nicht einmal die Dümmsten unter den 58 annehmen. Für diese Richtung erfüllt der Ausschlussantrag gegen Wagenknecht, der ja allenthalben unterstellt wird, dass sie die Partei in Kürze verlassen will, dennoch eine wichtige Funktion: Es geht darum, in der kritischen Phase zwischen dem Wahldesaster und der mutmaßlichen Abspaltung des sozialdemokratischen Parteiflügels die Debatte strikt zu kontrollieren und keine andere Überlegung zuzulassen als die, dass Wagenknecht für die ganze Misere verantwortlich ist.

Der Bankrott dieser Partei ergibt sich nicht aus diesem Antrag, sondern daraus, dass diese erschreckend einfältige Diskursstrategie funktioniert. Es gibt im Parteivorstand keinen Genossen mehr, der nun aufstünde und sagte, dass es jetzt aber mal reicht. Dass der letzte Akt der Parteigeschichte dieses Ausschlussverfahren ist, hat sogar die Linkspartei nicht verdient.