Eric Cox/7REUTERS Palästina-Unterstützer in der Innenstadt von Chicago (8.10.2023)

Das israelische Fiasko im diesmaligen Gazakrieg ist dermaßen eklatant, dass sich diverse Kommentatoren und Sachverständige, die die offiziellen Medien sogleich bevölkerten, schwer taten in der Einordnung dessen, was über Israel in den frühen Morgenstunden des 7. Oktober hereingebrochen war. Besonders Erhitzte sprachen von den Hamas-Eindringlingen als »Tiermenschen«, die es zu eliminieren gelte. Andere stimmten darin ein und beschlossen sogleich (im Studio) die humanitäre Katastrophe, die es nun im Gazastreifen zu verursachen gelte.

Die meisten Stimmen bemühten sich um einen Vergleich, den Umstand hervorhebend, dass das diesmal Geschehene »präzedenzlos« sei, und kamen auf Analogien wie ein »israelisches Nine-Eleven«, assoziierten Pearl Harbor, und mit bezug darauf, dass israelische Orte in den ersten Stunden gleichsam besetzt worden seien, zogen sie sogar einen Vergleich mit jüdischen Siedlungen in Palästina in der prästaatlichen Ära, als diese Angriffen »arabischer Banden« ausgesetzt gewesen seien. Aber fast alle brachten den eher naheliegenden Vergleich zum Debakel des Jom-Kippur-Kriegs von 1973 zur Sprache, mithin das Versagen der Geheimdienste, das Unvorbereitetsein der Armee und die totale Überrumpelung des Militärs und der Bevölkerung. Die Analogie liegt wohl auch nahe, weil die Hamas selbst den Angriff fast auf den Tag genau auf den 50. Jahrestag des Oktoberkrieges von 1973 legte.

Bei allem Pathos und Entsetzen angesichts des Eingetretenen muss man den Vergleich mit Jom Kippur ablehnen. Denn 1973 war Israel in seiner Existenz bedroht. Man bedenke, dass selbst Mosche Dajan am zweiten Tag nach Kriegsausbruch vom »Untergang des Dritten Tempels« sprach (nach dem Untergang der beiden ersten Tempel in der Antike galt die Errichtung des Staates Israel als der Dritte Tempel). Die USA richteten eine Luftbrücke mit massiven Waffenlieferungen nach Israel ein. Und es heißt, selbst ihre (nuklear bewaffnete) sechste Flotte im Mittelmeer sei in Bereitschaft versetzt worden. Davon kann diesmal nicht die Rede sein. Israel ist durch den Angriff der Hamas nicht in seiner Existenz bedroht, obgleich es einen empfindlichen Schlag erlitten hat und die Schockwirkung noch anhält und vermutlich noch lange fortdauern wird.

Eine unmittelbare Auswirkung ist gleichwohl zu verzeichnen. Die Protestbewegung, die Israels gesellschaftliche Opposition zur Regierungspolitik in den vergangenen neun Monaten so eindrucksvoll geprägt hat, ist momentan paralysiert. Wenn die Kanonen donnern … Aber gerade in diesem Zusammenhang wird sich vielleicht ein Vergleichsmoment zu 1973 realisieren lassen: Nach dem Fiasko des Oktoberkrieges artikulierte sich die Unzufriedenheit in der Bevölkerung so vehement, dass die damalige Regierung der Arbeitspartei zu Fall gebracht wurde, was den Weg zur Machtübernahme durch die Likud-Partei im Jahr 1977 ebnete. Der im Moment erlahmte Widerstand gegen die Regierungspolitik wird sich nach dem jetzigen Krieg neu konsolidieren können, um die politisch einzig Schuldigen am gegenwärtigen Debakel zu stürzen: Benjamin Netanjahu und seine inkompetente Regierung. Angesichts der akuten Katastrophe dürften sich selbst Likud-Anhänger einer in diesem Sinne demonstrierenden Bewegung anschließen.