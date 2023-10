Paritätischer Berlin Der Paritätische Berlin hatte seine Mitglieder am Montag zu einer Kundgebung vor dem Abgeordnetenhaus aufgerufen

Für die Pläne des Berliner Senats stimmte im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses am Montag vor allem die AfD-Fraktion. Nicht einmal die Mitglieder der SPD-CDU-Fraktion konnten den weitreichenden Kürzungen, die der Haushaltsentwurf im Bereich Gesundheit 2024/25 vorsieht, etwas abgewinnen. So stellte die SPD selbst eine Reihe von Änderungsanträgen, um die vorgesehenen Einschnitte bei Projekten etwa zur Sterbebegleitung, Suchtprävention, Sprachmittlung oder der medizinischen Versorgung von Obdachlosen zu verhindern. Zum Teil beantragte sie sogar erfolgreich einen Aufwuchs der Mittel.

Ist damit alles wieder gut? Mitnichten. »Im wesentlichen sind wir jetzt wieder auf dem Stand von 2023«, erläuterte Heike Drees vom Paritätischen Berlin am Montag gegenüber jW. Wesentliche Kürzungen des Haushaltsplans seien zurückgenommen worden. Aber ohne, dass mehr Geld zur Verfügung gestellt werde, blieben alle Projekte weiterhin bedroht, so die Fachreferentin für Gesundheit. Für alle Projekte, die erhalten bleiben, müsse an anderer Stelle gespart werden. Daher sei das Risiko für die Projekte weiter nicht gebannt.

Am Morgen vor der Ausschusssitzung demonstrierte der Paritätische Wohlfahrtsverband deshalb vor dem Abgeordnetenhaus gegen geplanten Kürzungen bei sozialen Projekten. Sie »unterstützen Menschen, die in Not oder erkrankt sind und dringend Hilfe brauchen«, hieß es in einer Presseerklärung vorab. Sie sorgten beispielsweise dafür, dass »Menschen mit einer Infektion getestet und behandelt werden, drogenabhängige Menschen eine Substitutionsbehandlung erhalten, Menschen, die an Rheuma, Krebs, Alzheimer, Epilepsie oder Mukoviszidose erkrankt sind, psychisch und sozial stabil bleiben«. Darunter seien auch Projekte, die einen gesetzlichen Auftrag erfüllen, wie die Beratungsstellen auf Grundlage des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG).

Zwar seien Mittel beim Projekt »Berlin bewegt sich«, das kosten­lose Trainingsangebote im öffentlichen Raum anbietet, lockergemacht worden. Aber das sei auch angesichts der Kostensteigerungen nicht genug. Der Standard der Gesundheitsangebote könne nach jetzigem Stand nicht aufrechterhalten werden. Niemand wisse, »wie hoch die Tarifsteigerungen in den kommenden Jahren, wie hoch die Mietsteigerungen und wie hoch die inflationsbedingten Mehrbelastungen sein werden«, sagte Drees. »Auch von pauschalen Minderausgaben war die Rede, die über alle Ressorts verteilt werden müssten« – wie hoch diese De-facto-Kürzungen sein werden, könne auch noch niemand sagen, so Drees. Das heißt etwa, dass kleine Selbsthilfe-Projekte, die etwa nur Mietkosten (allerdings für Gewerberäume) haben, durch den Haushalt direkt bedroht bleiben, so Drees. Größere Projekte würden gestiegene Kosten mit Kürzungen beim Personal zu kompensieren versuchen. Auch das sei eine Kürzung.

Auch Die Linke forderte, künftige Tarifsteigerungen einzukalkulieren. Für höhere Besoldungsgruppen im öffentlichen Dienst ist das, nebenbei bemerkt, offensichtlich möglich gewesen. Mit ihrem Antrag, diesen Teil wieder zu streichen, kam die Partei hingegen nicht durch. Die Ausführungen von Gesundheitssenatorin Ina ­Cziborra (SPD) in dem Ausschuss, von 37 Millionen Euro sollten lediglich 600.000 Euro gekürzt werden, konnte Drees vor diesem Hintergrund nicht verstehen. Angesichts zunehmender Armut und der selbstgesteckten Ziele, etwa in Sachen Drogenprävention, müsste der Senat in der kommenden Sitzung des Hauptausschusses eigentlich zwei bis drei Millionen Euro mehr einplanen.

Der AfD-Fraktion gingen die Kürzungen nicht weit genug. Sie hätte gern mindestens neun Millionen Euro in den bestehenden Projekten gestrichen.