Linke-MdB jetzt Mitglied in Berlin-SPD

Berlin. Der frühere Linke-Bundestagsabgeordnete Thomas Lutze ist als neues Mitglied der SPD in den Berliner Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg aufgenommen worden. Das teilte der Landesverband der Sozialdemokraten am Montag mit, wie der RBB berichtete. Der SPD-Landesvorsitzende Raed Saleh habe die Entscheidung mit Blick auf die Spaltung in der Partei Die Linke im Bund als »nachvollziehbar« bezeichnet. Lutze hatte zuvor gegenüber der Saarbrücker Zeitung (Sonntagausgabe) seinen Austritt aus der Linke-Fraktion erklärt. Damit hat die Linkspartei im Bundestag nur noch 38 Abgeordnete, 37 sinds für den Fraktionsstatus erforderlich. (jW)