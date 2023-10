Linkspartei-MdB wechselt zur SPD

Berlin. Der Linke-Bundestagsabgeordnete Thomas Lutze steht vor einem Übertritt in die SPD und deren Fraktion im Parlament. Lutze sagte der Saarbrücker Zeitung am Sonntag: »Ich werde noch heute meinen Austritt erklären.« Am Sonntag abend solle eine entsprechende E-Mail an die Linke gehen. Die Anzahl der Mandate der Linke-Fraktion würde damit von 39 auf 38 schrumpfen – knapp über der Grenze für den Fraktionsstatus von 37. Der Politiker will sein Bundestagsmandat behalten. Er habe bereits mit SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich über seine Aufnahme in die Bundestagsfraktion der SPD gesprochen und eine Zusage erhalten, sagte Lutze der Zeitung. (AFP/jW)