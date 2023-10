IMAGO/Mike Schmidt An der Fünfprozenthürde gescheitert: Der Vorsitzende der Linkspartei Martin Schirdewan äußerte sich zu den Wahlniederlagen (Berlin, 8.10.2023)

Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen haben die Rechten gestärkt und die Unzufriedenheit vieler mit der Politik der Ampelkoalition gezeigt. Profitiert vom Versagen der Regierungsparteien haben in Hessen erwartungsgemäß vor allem CDU und AfD. In Bayern konnte die CSU rund 13.000 Gesamtstimmen mehr als 2018 auf sich vereinen, bleibt aber aufgrund der leicht auf 73,3 Prozent gestiegenen Wahlbeteiligung unterm Strich mit 37 Prozent auf einem stabilen Niveau. Größte Partei ist nach beiden Wahlen jedoch die der Nichtwähler.

Bei einer Wahlbeteiligung von 66 Prozent blieben im von CDU und Grünen regierten Hessen fast 1,5 Millionen Stimmberechtigte den Wahllokalen fern, etwa 50.000 machten ihren Wahlzettel ungültig. Die CDU erhielt etwa 972.000 Landesstimmen, die AfD als zweitstärkste Partei etwas über 500.000. In Bayern waren rund 9,4 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Kreuze zu machen. Letztlich wurden aber nur 6,8 Millionen gültige Erststimmen gezählt, davon etwas mehr als 2,5 Millionen für die CSU. Den Freien Wählern hatte die »Flugblattaffäre« um ihren Chef Hubert Aiwanger nicht geschadet. Dessen Strategie einer Täter-Opfer-Umkehr ging offenbar auf: Mehr als zwei Million Stimmen gingen auf das Konto von Aiwangers Partei, die damit 15,8 Prozent erreichte. Etwa 160.000 Stimmen dahinter liegt die AfD mit 14,6 Prozent, – ebenfalls ein deutliches Plus von 4,4 Punkten.

SPD und Grüne haben herbe Verluste kassiert. In Hessen holten die Sozialdemokraten 15,1 Prozent, in Bayern gelang der Partei nur ein Ergebnis von 8,4 Prozent der Gesamtstimmen. Die Grünen kommen in Hessen nur noch auf 14,8 Prozent, in Bayern fiel ihr Anteil an den Stimmen von 17,6 auf 14,4 Prozent. Die FDP dürfte in Hessen im Landtag verbleiben, in Bayern verpasste sie den Einzug deutlich.

Auch die Linkspartei wird im hessischen Parlament nicht mehr vertreten sein. Nachdem sie 2018 noch 6,3 Prozent holen konnte, waren es dieses Mal noch 3,1. Der Bundesvorsitzende Martin Schirdewan kündigte am Montag eine »Mitgliederoffensive« an, um als Partei wieder »stärker in der Fläche« vertreten zu sein.