Mahmoud Issa/REUTERS Sichere Orte gibt es für die rund zwei Millionen Palästinenser nicht mehr: Dschabalia am Montag nach dem Luftangriff

Mehr als 1.000 Tonnen Bomben und rund 2.000 Geschosse wurden auf über 8.000 Ziele in Gaza innerhalb von 20 Stunden verschossen: Das war die Bilanz der israelischen Luftwaffe vom Montag vormittag. Getroffen wurden Wohngebäude, Krankenhäuser, Flüchtlingsschulen- und Unterkünfte, Ambulanzfahrzeuge. Israel reagiert auf die am Sonnabend morgen begonnene palästinensische Angriffswelle, bei der es zu Massakern an israelischen Zivilisten kam – laut dem Sender Kan TV stieg die Zahl der Toten auf 800 –, mit Kriegsverbrechen und ohne Rücksicht auf Verluste bei der Zivilbevölkerung von Gaza. In sozialen Netzwerken wurden Vorwürfe laut, dass die israelische Regierung die Flüchtenden an eben jene Orte lotse, die später bombardiert würden, so etwa zum Flüchtlingslager Dschabalia. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden durch die Bombardements bislang 560 Palästinenser getötet. Tausende wurden auf beiden Seiten verletzt, mehr als 100 israelische Geiseln in den Gazastreifen entführt – vier von ihnen seien am Montag bei einem Bombenangriff getötet worden, hieß es von palästinensischer Seite.

Zu den Zielen gehörten laut Luftwaffe: drei auf Israel gerichtete Raketenwerfer; eine Moschee, in der sich eine Operationszentrale der in Gaza regierenden islamisch-fundamentalistischen Hamas befunden haben soll, sowie 21 Hochhäuser, die militanten Aktivitäten gedient hätten, etwa auch dem »Islamischen Dschihad«. Am Nachmittag erklärte die Luftwaffe, dass sie weiterhin »Dutzende von Zielen der Terrororganisationen im Gazastreifen« angreife: »Wir werden nicht aufhören, bis für alle Bewohner des Staates Israel Ruhe einkehrt.« Der israelische Verteidigungsminister wurde deutlicher: »Ich habe eine vollständige Belagerung des Gazastreifens angeordnet. Es gibt keinen Strom, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff, alles ist geschlossen«, sagte Gallant nach einer Lagebeurteilung im Südkommando der Streitkräfte in Beersheba. »Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln entsprechend«, fügte er hinzu. Zu der wohl unmittelbar bevorstehenden Bodenoffensive in Gaza wurden Stand Montag 300.000 israelische Reservisten eingezogen.

Während die israelische Armee angab, von den Kassam-Brigaden zuvor eingenommene Ortschaften wieder unter Kontrolle zu haben, weiteten sich die Kämpfe andernorts aus. Berichten auf X war zu entnehmen, dass etwa bewaffnete radikale Siedler in Huwara im besetzten Westjordanland damit begannen, Brandbomben zu legen. Der Ort war bereits im Frühling Ziel von Pogromen, Finanzminister Bezalel Smotrich forderte damals, Huwara solle »ausradiert« werden. Am Mittag erklärten die Kassam-Brigaden, sie hätten Tel Aviv und Jerusalem mit Raketensalven belegt, um auf die Bombardierung ziviler Wohnhäuser im Gazastreifen zu reagieren. Zudem hätten sie einen großen Angriff auf Aschdod und Aschkelon mit 120 Raketen durchgeführt. Auch an der Grenze zu Libanon kam es zu Kämpfen. Zunächst erschoss die Armee mehrere bewaffnete Verdächtige, die aus dem verfeindeten Nachbarland vorgedrungen seien. In der Folge begannen die Streitkräfte mit Bombardements des Südlibanons.

Deutlich wurde am Montag das Ausmaß des Massakers von Hamas-Kämpfern an den Teilnehmern des Musikfestivals in der Negev-Wüste, 600 Meter von der Grenze zu Gaza entfernt. Angehörige suchten verzweifelt nach Vermissten, die Zahl der Getöteten wurde am Montag mit 260 angegeben. Drohnenbilder zeigten Dutzende abgebrannte Autos, Aufnahmen aus deren Kameras die letzten Minuten von Besuchern während sie von den Angreifern erschossen werden.