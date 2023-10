Graswurzelrevolution

In der Oktoberausgabe der Zeitschrift Graswurzelrevolution diskutiert Torsten Bewernitz die Frage, ob die »wilden Streiks« zurückkehren. Arbeitsniederlegungen von Belegschaften unabhängig von Gewerkschaften seien meist kurz, »finden oft in kleinen Betrieben statt und enden mit schnellen Kompromissen oder Zugeständnissen«. Erst, wenn das nicht geschehe, werde ein solcher Ausstand zum »Fall«, »der eine Schlagzeile wert ist«. Luz Kerkeling schreibt über die aktuelle Lage in Chiapas. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 52/Nr. 482, 24 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Verlag Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail: abo@graswurzel.net

SoZ

Im aktuellen Heft der SoZ gibt Thies Gleiss einen »Überblick über die Antragslage« vor dem 25. Gewerkschaftstag der IG Metall. Rolf Euler schreibt über die Hintergründe der Kündigung der Büroräume des bürgerschaftlich getragenen Dokumentations- und Informationszentrums Emslandlager im Juli. Aufgrund der Vorgeschichte müsse vermutet werden, dass »versteckte politische Gründe für die Kündigung eine entscheidende Rolle spielen«, obwohl das DIZ kein »radikales Projekt« sei. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 38/Nr. 10, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de