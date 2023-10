ZUMA Press/imago/Montage jW

Sogenannter Held

Zu jW vom 29.9.: »Kanadas Premier: Naziehrung ›Fehler‹«

Der kanadische Premier entschuldigte sich für die Würdigung des ukrainisch-kanadischen SS-Veteranen Jaroslaw Hunkas als »Held« im kanadischen Parlament. Dies sei ein schrecklicher »Fehler« gewesen. Beunruhigend sei für Trudeau allerdings, dass Russland diesen Fehler für falsche Propaganda instrumentalisiert.

Mehr als beunruhigend ist vielmehr, dass dieser SS-»Held« Zuflucht in Kanada fand, für seine Verbrechen nie zur Verantwortung gezogen wurde und in Anwesenheit von Präsident Selenskij nach Jahrzehnten als »Held« glorifiziert wurde. Beunruhigend ist auch, dass das Unentschuldbare nun als ein »schrecklicher Fehler« herabgestuft wurde. Schrecklich waren die Verbrechen der SS von damals, aber nicht weniger beunruhigend ist, dass die herangewachsene Generation von Neonazis in den baltischen Staaten und in der Ukraine in die Fußstapfen der faschistischen Schutzstaffel tritt.

Hat sich eigentlich das ukrainische Staatsoberhaupt von seiner frenetischen Begeisterung über die Ehrung von Hunkas distanziert?

Andrej Reder, per E-Mail

Widerständige Philosophen

Zu jW vom 29.9.: »Der folgsame Historiker«

(…) Zu unserer 200. Friedenskundgebung luden wir nach Bremen-Vegesack in den Kulturbahnhof das Philosophenehepaar Gerhard und Inge Zwerenz ein. Widerständig in der DDR, lasen beide aus dem Buch »Sklavensprache und Revolte«. Beide erklärten dem Krieg, der systematischen Verstümmelung und Vernichtung von Menschen, ihren persönlichen Krieg – ein für alle Mal. Gerhard Zwerenz, 1944 aus der Naziwehrmacht desertiert, schrieb eines seiner Bücher unter dem Titel »Soldaten sind Mörder«. 24 Ermittlungsverfahren strengte die freiheitliche, bundesdeutsche Justiz gegen das Buch an. Ilko-Sascha Kowalczuk verhöhnt den DDR-Antifaschismus, die DDR-Friedenspolitik, macht unselige Gleichsetzungen mit den Nazis, die auch schon so etwas wie einen nationalen Sozialismus verkörperten. Über Gerhard Zwerenz, den »wortmächtigen Ketzer«, wurde folgendes an seinem 80. Geburtstag geschrieben: »Ernst Bloch wie Gerhard Zwerenz haben die kommunistischen Ideale nie verleugnet. Sie revoltierten nicht gegen den Sozialismus/Marxismus, wohl aber gegen dessen dogmatische Erstarrungen. Sie waren keine Feinde der DDR, wohl aber deren Kritiker.« Gerhard Zwerenz und Inge Zwerenz haben dem kommunistischen Widerstand gegen den Faschismus immer hohe Achtung entgegengebracht. Das Machwerk gegen den Antifaschisten Walter Ulbricht wird gruselig. Sebastian Haffner hielt Walter Ulbricht für einen der drei bedeutendsten Politiker der deutschen Zeitgeschichte. Inge und Gerhard Zwerenz schrieben uns Ende 2005: »Pluralität und Dauerhaftigkeit des Friedensengagements wie bei Ihnen in Bremen-Vegesack sind selten geworden!«

Gerd-Rolf Rosenberger, Bremen

Neubau und Versiegelung

Zu jW vom 26.9.: »Ausgewummst!«

Sollen Baulöwen dem Steuerzahler auf der Tasche liegen? Um es vorweg zu sagen, das Zubauen von unvermehrbarem Boden ist mit das umweltschädlichste, was unsere Art zu wirtschaften kennzeichnet – in der Regel ist die Bodenversiegelung irreversibel.

Wir haben einen immensen Leerstand und viel missbräuchlich genutzten Wohnraum. Aber da wagt sich niemand dran. Dann doch lieber Umweltzerstörung im großen Stil, darüber regt sich niemand mehr auf.

Angesichts der hohen Kosten für Wohnraum und der exorbitant gestiegenen Mieten forciert die neoliberale Politik den Flächenverbrauch für Neubauten und gaukelt uns vor, dass dies zu billigen Wohnungen führe.

Es lief eine Zeit lang sehr gut für die Bauwirtschaft, die blendend verdiente, ohne dass die Preise für Wohnungen und Mieten sanken.

Jetzt ist die Branche eingebrochen und ruft wie viele andere Wirtschaftszweige, die in Bedrängnis geraten sind, nach dem Staat bzw. verlangt sie eine »Stütze« – von 50 Milliarden Euro war die Rede. Es ist immer wieder dasselbe: Gewinne werden privatisiert, für Verluste muss der Steuerzahler geradestehen. Wer glaubte, dass Wirtschaftsförderung alle unsere Probleme löst, sieht sich mal wieder getäuscht.

Das Gipfeltreffen der Bauwirtschaft mit der Ampelkoalition war insgesamt mehr als enttäuschend. Es soll mehr neu gebaut und versiegelt werden. Der Altbestand kann weiter vor sich hingammeln, und das Energiesparen beim Bauen wird ausgesetzt. Das kritisieren auch die Umweltverbände, die nicht zum Gipfel eingeladen waren.

Conrad Fink, per E-Mail

»Praxissterben«

Zu jW vom 16.9.: »Doch weniger Menschen ohne Krankenkasse«

Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin hat im Lande ein »Praxissterben« vorhergesagt und bestätigt, dass sich die ambulante medizinische Versorgung dramatisch verschlechtert, wenn Politik und Krankenkassen nicht energisch gegensteuern. In Gera ist das Fakt. Am 1. Oktober 2023 schloss meine Gemeinschaftspraxis mit etwa 5.000 Patienten. Zur Zeit suchen sieben Hausärzte Nachfolger.

Weitere Schließungen stehen bevor. Normal ist, dass Ärzte nach einer langen Praxistätigkeit in Rente gehen. Nicht normal ist, dass in Gera Tausende Bürger keine neue Praxis finden, weil sie wegen Überfüllung fast alle neue Patienten ablehnen.

Persönlich habe ich elf Praxen konsultiert bzw. angerufen. Ergebnis: Absagen. Wahrscheinlich ist Gera für Ärzte ein unattraktiver Standort. Die Folge: Ohne Hausarzt keine Medikamente, Überweisungen zum Facharzt. Grippeimpfungen etc. Nun stehe ich mit 88 Jahren da – ohne Hausarzt. Hilfe nicht in Sicht. Während die Regierung Milliarden für Rüstung verpulvert, bricht die ambulante Versorgung im Lande unvermindert zusammen. Diese dramatische Lage hat sich offensichtlich noch nicht bis zu den Regierenden und Krankenkassen herumgesprochen. Eine Schande für das Land. Es zeigt nur, dass Rüstung und Krieg unserer Regierung wichtiger sind als eine gute, qualitativ hochwertige ambulante Versorgung seiner Bürger. Mal sehen, wer mir nach Veröffentlichung des Artikels hilft?

Siegfried Schneider, Gera