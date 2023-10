REUTERS/Kacper Pempel PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski

Eine Woche vor der Parlamentswahl in Polen ist deren Ausgang völlig offen. Die letzten Umfragen sagen voraus, dass die seit acht Jahren regierende rechtskonservative PiS stärkste Partei bleibt, aber ihre absolute Mehrheit wohl nicht wird halten können. Die vereinigte »demokratische Opposition« holt entsprechend auf. Entscheidend wird am Ende die Mobilisierungsfähigkeit beider Lager sein: Wer bekommt mehr Leute an die Urnen?

Dass die Regierungspartei inzwischen Nerven zeigt, signalisieren die Äußerungen von PiS-Chef Jarosław Kaczyński auf seinen Veranstaltungen vom Wochenende. Er warf PO-Chef Donald Tusk eine »antistaatliche Haltung« vor, weil dieser angekündigt hatte, bei einem Wahlsieg der Liberalen zu erwartenden Blockadeversuchen seitens des Staatspräsidenten entschiedenen Widerstand entgegenzusetzen. Kaczyński versuchte außerdem, den Bündnischarakter der »demokratischen Opposition« als Prognose unablässiger Rivalitäten darzustellen. Ein Argument, das diejenigen ansprechen soll, die von einer Regierung stramme Führung erwarten.

Donald Tusk verfolgt auf der Zielgeraden eine Doppelstrategie. Einerseits macht er Kaczyński als »Feigling« verächtlich, weil dieser die direkte Konfrontation mit ihm scheut; andererseits variiert er das Thema »Versöhnen statt spalten«. Mit seiner Ankündigung, sich einer Fernsehdiskussion im Regierungssender TVP am Montag – an der Kaczyński nicht teilnehmen wird – stellen zu wollen, hat er die Regierungspartei offenkundig überrascht. Die Nervosität des Propagandaapparats der PiS geht auch daraus hervor, dass diese Sendung – zu der die Anstalt gesetzlich verpflichtet ist – nicht zur abendlichen Hauptsendezeit ausgestrahlt werden soll, sondern um 18.30 Uhr, wo weniger Zuschauer vor den Fernsehern erwartet werden – und man eventuell für eine Wiederholung am späteren Abend noch kürzen und montieren kann.

Die polnische Linkspartei hat schon seit Wochen im Grunde einen Koalitionswahlkampf geführt und sich Tusk als Juniorpartner angedient. Denn mit neun bis zehn erwarteten Prozent hat die Partei keine andere Machtoption, und sie kann sich nicht ständig einerseits als »Stimme der Hoffnung« auf die Rechte von Frauen und Lohnabhängigen sowie die Trennung von Kirche und Staat verkaufen und andererseits Gegensätze zum erhofften Koalitionspartner herausstellen. Das Dilemma ist von den Landesregierungen mit Beteiligung der Linken in Deutschland bekannt.