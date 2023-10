Boris Roessler/dpa Ylva Johansson, EU-Kommisarin für Inneres, beim Treffen der G7-Innenminister (17.11.2022)

Die Überwachung sämtlicher digitaler Kommunikation per »Chatkontrolle« hat keine Mehrheit im Europäischen Rat, die spanische Ratspräsidentschaft blies eine Abstimmung kurzerhand ab. Und Innenkommissarin Ylva Johansson ist nach Enthüllungen über ihre Nähe zur »KI«-Techlobby in Erklärungsnot. Können Sie nun aufatmen?

Die Absetzung von der Tagesordnung ist schon ein riesiger Schritt, gerade für die europaweiten Proteste gegen diesen nie gekannten Angriff auf das digitale Briefgeheimnis und auf sichere Verschlüsselung. Trotzdem ist das jetzt nur eine Verschnaufpause. Das EU-Parlament wird schon Ende Oktober über seine Position abstimmen. Andere Teile dieser Verordnung »zum Schutz von Kindern« sind ebenfalls hochproblematisch, aber da herrscht Einigkeit unter den Regierungen. So sollen Minderjährige unter 16 keine Apps mehr installieren dürfen, es sollen Altersverifikationen erforderlich werden, um ein E-Mail-Konto zu eröffnen. Das wäre das Ende von anonymer Kommunikation im Netz – doch die brauchen Whistleblower, Aktivisten, Journalisten und übrigens auch Kinder, um ihre Daten zu schützen.

In ihrer Antwort auf kritische Nachfragen des Vorsitzenden des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres weist die Hardlinerin Johansson den Vorwurf der Begünstigung von Partikularinteressen zurück. Weshalb finden Sie ihre Reaktion wenig überzeugend?

Ihre Amtszeit läuft ab, und sie hat nichts mehr zu verlieren. Sie will sich mit dieser Chatkontrolle ein Denkmal setzen und geht dabei auch über Leichen. Man kann der »Big Sister« kein Wort glauben. So suggeriert sie, quasi alle Organisationen wären an dem Gesetzgebungsverfahren beteiligt gewesen, doch Johansson hat nur US-Lobbyorganisationen wie »Thorn« wirklichen Zugang und persönliche Gespräche mit hochrangigen Kommissaren ermöglicht. Auch stellt Johansson es so dar, als ob hauptsächlich die großen US-Techkonzerne die Chatkontrolle attackieren. Tatsächlich kommt die Kritik von IT-Sicherheitsexperten, Menschenrechtsverbänden, Journalisten und Kinderschutzverbänden, sogar von Opfern sexualisierter Gewalt. Johansson muss für ihren Lobbyismus im Amt und dem offensichtlich aus dem Ausland beeinflussten Gesetzesvorschlag zur Rechenschaft gezogen werden. Dafür brauchen wir Akteneinsicht in ihre Korrespondenz.

Bis zur EU-Wahl 2024 soll die »Chatkontrolle« unter Dach und Fach sein. Was ist noch möglich, um dies zu vereiteln?

Der beste Weg ist, jetzt zu protestieren, auf die Straße zu gehen und das zu verhindern. Spätestens bis Jahresende soll der Deal stehen. Falls es ihnen gelingt, vor der EU-Wahl 2024 diese totale Kontrolle durchzusetzen, ist das nur der Anfang. Europol fordert schon heute, als nächstes nach weiteren Kriminalitätsbereichen zu scannen. Dabei wäre bei der Chatkontrolle schon die Durchsuchung von Endgeräten eindeutig grundrechtswidrig, sollte sie wie geplant flächendeckend erfolgen. Das haben alle unabhängigen Rechtsgutachten bestätigt. Auch der Juristische Dienst des EU-Ministerrates sagt, dass das so auf keinen Fall vor Gericht haltbar wäre.

Welche Rolle spielt die Bundesregierung hier?

Einerseits ist ihr Widerstand entscheidend dafür, dass die Chatkontrolle nicht wie geplant durchgewinkt werden konnte. FDP-Justizminister Marco Buschmann konnte sich offenbar gegen die SPD-Innenministerin Nancy Faeser durchsetzen. Andererseits lehnt die Bundesregierung sogenannte Netzsperren nicht ab, und dem faktischen Appverbot für junge Menschen sowie den geplanten Altersverifikationen steht sie auch nicht im Weg. Um glaubwürdig zu sein, muss die Ampel ihren eigenen Koalitionsvertrag umsetzen. Darin ist das Nein zum Scannen privater Kommunikation, das Recht auf Verschlüsselung sowie das Recht auf Anonymität verankert.

Wobei so ein Koalitionsvertrag nicht bindend ist.

Das stimmt. Jetzt ist wirklich die Phase, wo der Protest für die Verantwortlichen schmerzhaft werden muss. Wir haben Proteste schon gesehen in Schweden, in den Niederlanden, in Italien. In Deutschland dagegen ist es schon länger her, dass es entsprechende Aktionen gab.