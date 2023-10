imago/Liesa Johannssen Sanierungsbedürftig – und doch werden Sendungen mit satter Zahlungsaufforderung versandt (Berlin, 2.5.2007)

Gutes ist nicht zu erwarten, wenn Mieter Post vom Vermieter im Kasten haben. So auch im Fall des privaten Wohnungsunternehmens Heimstaden in Berlin. Ein »maschinell erstelltes« Standardschreiben der Firma von Ende September an Miethaushalte in der Hauptstadt liegt jW vor. Übertitelt mit: »Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete«. Darin die Hiobsbotschaft: höhere Nettokaltmieten ab dem 1. Dezember; um bis zu 15 Prozent in drei Jahren. Für rund 6.400 der zirka 20.000 Berliner Heimstaden-Mieter. Das Maximum, was Immohaie laut gesetzlicher Kappungsgrenze rausholen können. Und dafür verlangt die BRD-Dependance des schwedischen Konzerns die Zustimmung der Mieter per Unterschrift.

Nur, die sollte tunlichst unterbleiben, empfiehlt Joachim Oellerich Betroffenen. Statt dessen sollten jene »unverzüglich eine mietrechtliche Beratung einholen«, so der Chefredakteur des Mieterechos der Berliner Mietergemeinschaft am Sonntag im jW-Gespräch. Denn laut Fachanwälten seien viele der sogenannten Mieterhöhungsverlangen »falsch und unbegründet«, heißt es in einem Tweet des Accounts »Stop Heimstaden«.

Einer kann die Aufregung nicht verstehen: Michael Lippitsch. »Das Steigerungspotential ergibt sich aus dem Gesetz«, sagte der Kommunikationschef von Heimstaden Germany am Freitag zu jW. Ferner orientiere sich der angehobene Mietzins am aktuellen Berliner Mietspiegel. Und sowieso: 15prozentige Steigerungsraten bei Miethaushalten seien nur »Einzelfälle«. Belegen lässt sich die Aussage nicht, wohl aber das: Betriebskosten und Modernisierungsumlagen bleiben bei der Kappungsgrenze unberücksichtigt. Ein Einfallstor für »versteckte Mieterhöhungen«, wissen Vertreter von Mieterverbänden. Und: Jene Heimstaden-Bewohner mit Indexmietverträgen, die sich an der Inflationsrate orientieren, erhielten »Stop Heimstaden« zufolge bereits im August Vermieterpost: Sie sollen künftig bis zu 20 Prozent mehr für ihre Bleibe berappen.

Preistreiberei, die im Widerspruch zur Vereinbarung des »Bündnisses für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen« vom Juni vergangenen Jahres steht. Berliner Senat, Bezirkspolitik, Bauindustrie, Wohnungsunternehmen (Vonovia, Adler) samt -verbänden (Zentraler Immobilienausschuss, ZIA) etwa hatten sich auf folgendes verständigt: Vermieter senken die Kappungsgrenze bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete von 15 auf elf Prozent in drei Jahren. Freiwillig, und das ist das Problem.

Pikant dabei: Heimstaden ist ZIA-Mitglied. Aber, so Lippitsch, »wir haben die Unterschrift zum Bündnis nicht geleistet, da einzelne Punkte für uns wirtschaftlich schwer umsetzbar sind«. Warum? Inflationsbedingte Preissprünge und gestiegene Zinsen beträfen nicht nur Privathaushalte, »sondern auch uns als Wohnungsunternehmen«. Deshalb regelmäßig der Dreh an der Mietenschraube.

Das war anfangs anders. Als Heimstaden 2019 den Berliner Mietwohnungsmarkt betrat, hatten die Schweden ein »positives Image«, erzählt Mio Decker von der Mieter:innengewerkschaft Berlin (MGB) am Sonntag jW. Doch recht bald, spätestens ab September 2021 mit der Übernahme von mehr als 14.000 Wohneinheiten vom Konkurrenten Akelius, war damit Schluss. Decker: »Hinter der Fassade betreibt Heimstaden genau die gleiche Mietpolitik wie andere Enteignungskandidaten.« Das weiß auch Oellerich. Und ein Fernbleiben vom Bündnis sei gar nicht notwendig gewesen, »denn Vonovia und Adler haben sich um ihre Selbstverpflichtungen auch nicht gekümmert«. Der Unterschied: Heimstaden ginge jetzt mit seiner Profitgier ganz offen um.

Droht neue Vermieterpost? Lippitsch im Konjunktiv: »Ich möchte nicht ausschließen, dass es 2023 noch weitere Mieterhöhungsverlangen nach Mietspiegel in unserem Berliner Bestand geben könnte.« Für viele zur Miete Wohnende bedeutet dies zweierlei: unbezahlbarer Wohnraum und Wegzug, befürchtet die Kovorsitzende von Die Linke in Berlin-Mitte, Martha Kleedörfer, am Sonntag gegenüber jW. Was folgt daraus mietenpolitisch? »Der wirksamste Schutz vor Immohaien ist Vergesellschaftung.«