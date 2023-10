BMZ überprüft Projekte in Palästina

Berlin. Das Bundesentwicklungsministerium will als Reaktion auf den Konflikt in Palästina sein gesamtes Engagement für die »Palästinensischen Gebiete« auf den Prüfstand stellen. Das kündigte Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) am Sonntag an. Man wolle bei dieser Überprüfung vor allem mit Israel besprechen, wie Deutschland dem »Frieden in der Region und der Sicherheit für Israel« mit seinen Entwicklungsprojekten am besten dienen könne. Deutsche Entwicklungszusagen umfassen laut Schulze derzeit insgesamt 250 Millionen Euro. Eine direkte Finanzierung der Palästinensischen Nationalbehörde finde nicht statt. (dpa/jW)