BRD verlegt Eurofighter nach Jordanien

Berlin. Für eine schon länger geplante Militärübung wird die Luftwaffe in der kommenden Woche Kampfflugzeuge und Soldaten nach Jordanien verlegen. Sie sollen dort zusammen mit der jordanischen und US-Luftwaffe an der trinationalen Übung »Desert Air« teilnehmen, wie die dpa am Sonntag aus Sicherheitskreisen in Berlin erfuhr. Demnach werden am Dienstag sechs Eurofighter und etwa 80 Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern auf den jordanischen Militärstützpunkt Al-Asrak fliegen. Die Bundeswehr beteiligt sich erstmalig mit Eurofightern an der Übung und setzt damit auch ein Signal für »militärische Präsenz« im Nahen Osten. (dpa/jW)