Mit dem Irisscanner »Orb« sollen Zahlungen mit der Kryptowährung »Worldcoin« biometrisch abgesichert werden. Welches Ausmaß hat der Lobbyismus im Bundestag und wer sind die zentralen Akteure?

Innerhalb der FDP fällt mir Frank Schäffler ein, Mitglied im Haushaltsausschuss, im Digitalausschuss und Stellvertreter im Finanzausschuss. Er scheint den ganzen Tag an nichts anderes zu denken als an Kryptowährungen. Zu nennen wäre auch Joana Cotar, beratendes Mitglied im Digitalausschuss und seit November 2022 nicht mehr AfD-, sondern fraktionslose Abgeordnete. Das Interesse an Kryptowährungen kommt eher von den rechten Rändern, von Einzelpersonen, die diese Idee vorantreiben wollen, auf struktureller Ebene gibt es dahingehend keine große Rückendeckung.

Mit »Worldcoin« gibt es nun einen neuen Player am Markt. Wie unterscheidet dieser sich etwa von jenen hinter »Ethe­reum« oder »Monero«?

Anfangs produzierte der hinter »Worldcoin« stehende Konzern Open-AI lediglich Chatbots und automatisierte Bildgeneratoren – also KI-Systeme für einen kleinen Markt. Der Konzern gab vor, dass das Interesse daran gemeinnützig wäre, dahinter steckt jedoch etwas anderes: Der Glaube an die technische Machbarkeit einer »echten« Künstlichen Intelligenz. Sam Altman, der Gründer von Open-AI, ist der festen Überzeugung, dass man, wenn man genug Postings in ein Statistiksystem füttert, Gott darin finden könne. Er geht davon aus, dass Maschinen mindestens so gut sind wie Menschen – wenn nicht gar besser. In diese Ideologie passt »Worldcoin« – die dazugehörige »Währung« hat keinen wirklichen Wert. Vielmehr geht es darum, Menschen dazu zu bringen, ihre biometrischen Daten erfassen zu lassen. Das läuft ab nach dem Motto: »Gib mir deine biometrischen Daten und du kriegst wertlose Glasperlen«.

Der menschliche Körper ist seit jeher Objekt der Kapitalakkumulation. Welche Bedeutung hat das Scannen unserer Iris durch »Orb«?

Die Regenbogenhaut der Augen ist ein biometrisches Merkmal, es fällt unter die Kategorie der personenbezogenen Daten. Damit kann die Identität einer Person eindeutig festgestellt werden. Theoretisch lassen sich mit biometrischen Daten Schließsysteme verknüpfen. Prinzipiell ließe sich damit auch der Zugang zum Sozialsystem regulieren. Bei der Erhebung biometrischer Daten geht es darum, sich Machtmittel für eine bestimmte Form der Politik zu verschaffen – und da versucht »Worldcoin« sich mit dem Anspruch, dies für die ganze Welt tun zu können, reinzumogeln. Dieser Konzern will erkennbar eine globale Infrastruktur, die nicht mehr staatlich und nicht mehr demokratisch kontrolliert wird, aufbauen. Er stellt die technischen Mittel bereit, um strukturelle Gewalt durchzusetzen und daran zu verdienen. Aus technischer Perspektive ist es übrigens nicht evident, dass aus einem Irisscan ein zur personellen Identifikation geeignetes Datum gemacht werden kann.

In Kenia wurde »Worldcoin« bereits verboten. Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin ermittelt noch. Das EU-Parlament hatte im April eine Verordnung zur Regulierung beschlossen, die unter anderem Offenlegungspflichten für die Emission und den Handel mit Kryptowerten vorsieht. Halten Sie diese Verordnung für ein geeignetes Instrument, um gegen »Worldcoin« vorzugehen?

Afrika war aufgrund eines Mangels an datenschutzrechtlicher Regulation ein willkommenes Testfeld für »Worldcoin« – zu einem Zeitpunkt, als sich das »Produkt« noch in Entwicklung befand. In Europa dürfen biometrische Merkmale wie DNA, Gesichtsgeometrie und Fingerabdruck indes nur in Ausnahmefällen verarbeitet werden. Man müsste stärker auf die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, insistieren, um das letzten Endes zu verbieten. Die entscheidende Frage ist: Ist es überhaupt zulässig, dass ein Konzern wie »Worldcoin« in diesem Maße biometrische Daten erfasst und sie sonstwohin schiebt? Wissen alle, dass man diese laut DSGVO komplett löschen kann und auch das Recht auf Korrektur hat? Warum überhaupt erlauben wir es Privatunternehmen, biometrische Identifikationsinfrastrukturen aufzubauen?