»Sogar an der Vertreibung der Armenier aus Bergkarabach ist der Genosse Stalin schuld, da ham wir’s wieder! Rossiiii!« Udo ruft seine Sachverständige für alles. »Guck mal, meinst du, das stimmt?« Roswitha überfliegt einen Artikel im Netz. Darin steht, dass Stalin kraft seines Amtes als Volkskommissar für Nationalitätenfragen 1921 das zu 94 Prozent von Armeniern bewohnte Bergkarabach der frisch gegründeten SSR Armenien wieder weggenommen und dem Hoheitsgebiet Aserbaidschan zugerechnet hat. Salopp formuliert, er hat es den Türken geschenkt. Und das, obwohl die dem armenischen Volk gar nicht mal so wohlgesonnen waren (Genozid 1915/16). Angeblich weil er sich die Muslime in der Region, allen voran Atatürk, gewogen machen wollte.

»Ich glaub’ nicht, dass der das böse gemeint hat«, überlegt Udo. »Du?« Rossi schüttelt den Kopf. »Auf keinen Fall, das war seine Hommage an Baku.« Udo: »Manche meinen ja, der Faschismus sei an allem schuld, was meinen wir denn?« – »Wir meinen, der Kapitalismus ist an allem schuld.« – »Ach ja, richtig. Und was glaubt Maxi?« Roswitha winkt ab. »Frag die nicht, das wird castroesk.« Frechheit. Bloß weil ich mir nicht merken kann, was ich glaube, und deshalb bei Bedarf ablese und das etwas länger dauert als der ihre läppischen Ein-Wort-Ideologien, gelte ich hier als »castroesk«. Aber bitte, Udo hat gefragt, ich zitiere aus meinem Merkbuch: »›Wie wichtig auch die objektiven Verhältnisse des Lebens sein mögen – die Übel, von denen die Menschen heimgesucht werden, kommen von nirgendwo anders her als von anderen Menschen.‹ Sartre.« –»Castro!« korrigiert mich Rossi genervt und zeigt auf ihren Teller. »Ist das hier so ein Übel?«

Blumenbuletten mit Ketchup

In einer Pfanne mit etwas Olivenöl eine gehackte Zwiebel und zwei feingehackte Knoblauchzehen anbraten, dazu eine geriebene Möhre geben und bei kleiner Hitze mitbraten. In einer Schüssel 200 g Lupinenmehl, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Salz – jeweils einen TL – sowie Pfeffer, Kurkuma, Senf und Sojasauce – jeweils einen halben TL – vermengen. Die gebratene Zwiebel-Knoblauch-Möhren-Mischung zu den trockenen Zutaten geben und gut vermischen. Zwei gehackte EL Petersilie hinzufügen und unterrühren. Optional zwei EL Semmelbrösel hinzufügen, um die Masse formbarer zu machen. Aus der Mischung kleine Bratlinge mit den Händen formen. Wieder etwas Öl in eine Pfanne geben und die Lupinenbratlinge bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun und knusprig braten. Für die Sauce Zwiebel und Knofi wie oben und etwas Ingwer zerkleinern. Eine rote Paprika entkernen und fein würfeln. Halbe Zitrone auspressen. In einem Topf Öl erhitzen, Zwiebel und Paprika drei Minuten darin anbraten. Gewürze zufügen: Knoblauch, Ingwer, einen EL Currypulver, einen TL Kumin, einen halben TL Kurkuma, und alles eine Minute mitbraten. Dabei immer umrühren, und 400 ml Kokosmilch, 400 g passierte Tomaten und zwei EL Gemüsebrühepulver zufügen. Das Ganze zehn Minuten köcheln lassen. Die Sauce mit einem Pürierstab durchpürieren. Einen EL Zitronensaft einrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Übel ist eigentlich nur die Herstellung (Gemansche).