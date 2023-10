picture alliance / ullstein bild Erfolgreicher Kampf. Partisanen in den Straßen von Florenz, August 1944

Nach Mussolinis Sturz im Juli 1943 und der Kapitulation am 8. September erklärte die von König Vittorio Emanuele III. eingesetzte italienische Militärregierung am 13. Oktober Hitlerdeutschland den Krieg. Mit dem Übertritt auf die Seite der Antihitlerkoalition leistete das Land einen historischen Beitrag zum Sieg über den Faschismus.

Während US-amerikanische und britische Truppen am 8. September bei Salerno und Tarent in Süditalien landeten, besetzte die Wehrmacht einen Tag später Nord- und Mittelitalien. Noch am selben Tag konstituierte sich auf Initiative des Partito Comunista Italiano (PCI) ein Nationales Befreiungskomitee, dem mit Sozialisten, Aktionisten, Christdemokraten, Liberalen und Republikanern alle antifaschistischen Oppositionsparteien beitraten. Das Komitee rief zum Kampf gegen den Faschismus für ein freies Italien auf. Der Appell formulierte die Stoßrichtung gegen Hitlerdeutschland als Besatzungsregime mit der Losung: »Heute gibt es für die Italiener nur noch eine Front: Gegen die Deutschen und gegen die fünfte faschistische Kolonne. Zu den Waffen!«

Der PCI war die erste Partei, die bewaffnete Abteilungen aufstellte. Im norditalienischen Belluno bildeten 22 Kommunisten eine Partisanenabteilung, aus der eine Garibaldi-Brigade hervorging, die nach dem in Spanien gefallenen Divisionsgeneral der Internationalen Brigaden, Nino Nanetti, benannt wurde. Anfangs verfügten sie lediglich über zwölf Gewehre, für jedes vier bis fünf Ladestreifen Munition, drei Revolver, eine Panzerbüchse mit 600 Schuss und einige Handgranaten.

Kühner Handstreich

Am 15. Juni 1944 wurde die Brigade durch eine Operation bekannt, die in den Chroniken »kühner Handstreich von Belluno« genannt wurde. Elf Partisanen, sieben in deutschen Uniformen und vier in der Rolle von Gefangenen mit Handschellen, begaben sich in das schwerbewachte Gefängnis der Stadt, überwältigten die Wachmannschaften und befreiten 73 politische Häftlinge. Nach 20 Minuten entkam das Kommando zu seinem Stützpunkt in den Bergen. Um die peinliche Niederlage zu verhüllen, verbreitete die Wehrmachtskommandantur, die Stadt sei von 3.000 Partisanen umzingelt worden, 600 hätten das Gefängnis überfallen.

Luigi Longo, Kommandant der Garibaldi-Brigaden, berichtet in seinen Erinnerungen an den Kampf der Partisanen (in der DDR 1959 unter dem Titel »Viva L’Italia libera« erschienen), dass sofort nach dem deutschen Einfall im ganzen Land Tausende Italienerinnen und Italiener bewaffneten Widerstand leisteten. Sie streuten Nägel und Glassplitter auf Durchfahrtsstraßen der Wehrmacht, zerstörten Brücken und Telegrafenleitungen, unterbrachen Eisenbahnverbindungen und Elektrizitätszentralen, griffen Einheiten der Besatzungstruppen an und verschafften sich Waffen und Munition.

Unter dem gleichberechtigten Oberbefehl von Longo (PCI) und Sandro Pertini vom Partito Socialista Italiano (PSI) entwickelten sich die Partisaneneinheiten zu einer schlagkräftigen, nach regulären militärischen Grundsätzen aufgebauten Armee. Im November 1943 wurde ein einheitliches Generalkommando gebildet, dem alle Partisaneneinheiten unterstanden. Es nahm seinen illegalen Sitz in Mailand. Das Kommando verfügte über einen Aufklärungs- und Sicherheitsdienst, eine Militärgerichtsbarkeit und ein Polizeikorps. Neben den 256.000 Mann der Partisanenarmee gab es die örtlichen Gruppi di Azione Patriottica (GAP), die 206.000 Partisanen zählten. Longo brachte seine Erfahrungen ein, die er im Spanischen Krieg als Divisionsgeneral und Kommandeur aller Internationalen Brigaden gesammelt hatte.

Ein »Sicherheitsbericht« der Wehrmacht von Ende Juni 1944 gab an, dass im Mai 2.035 und im Juni ungefähr 2.200 Partisanenaktionen stattgefunden hätten, wobei im Juni 17 Munitionsdepots und 24 Kasernen und Garnisonen des republikanischen Heeres (so der Name der faschistischen Hilfstruppen Mussolinis) sowie eine deutsche Kommandantur angegriffen worden seien. Von der großen Kampfkraft zeugte auch die größte Partisanenschlacht des Befreiungskrieges, die vom 28. Juli bis zum 3. August 1944 in der Emilia Romagna um Montefiorino stattfand. Die Partisanen hatten auf der strategisch wichtigen 800 Meter hohen Apenninerhebung einen Keil in die deutsche Verteidigung, die sogenannte Gotenlinie, getrieben, den 8.000 Kämpfer gegen drei deutsche Divisionen, die mit schwerer Artillerie, Panzern und Flammenwerfern angriffen, verteidigten. Von den Angreifern fanden 2.080 den Tod, bei den Partisanen fielen 250 Kämpfer. Bis zum Ende des Befreiungskrieges gelang es den Besatzungstruppen nie, die freie Zone von Montefiorino zurückzuerobern.

Rolle der Alliierten

Den Vorschlag des ehemaligen Generalstabschefs und nunmehrigen Ministerpräsidenten Pietro Badoglio, aus italienischen Soldaten, die sich der Entwaffnung durch die Hitlerwehrmacht widersetzt hatten, ein Freiwilligenkorps zu formieren, lehnten die Alliierten zunächst ab, erlaubten schließlich aber doch, einen motorisierten Truppenteil von etwa 5.500 Mann aufzustellen. Vom Kommando der Alliierten am 8. Dezember 1943 ohne Artillerieunterstützung zum Sturm auf den Monte Lungo in Kampanien (Süditalien) eingesetzt, wurden die Italiener regelrecht verheizt und die Formation danach aufgelöst.

Die Alliierten versuchten, die Partisanen, wo es ging, zu behindern. Sie erhielten nur etwa die Hälfte der benötigten Ausrüstung, wobei die Versorgung mehr und mehr selektiv vorgenommen wurde, um die militanten Gruppen der kommunistischen Garibaldi-Brigaden von der Unterstützung auszuschließen.

Vom mutigen Kampf der Partisaninnen und Partisanen zeugen unzählige Heldentaten. Giani Nicolò, ein Kämpfer der GAP, verteidigte sich am 16. Juli 1944 fünf Stunden lang allein in den Trümmern eines Hauses gegen rund hundert deutsche und italienische Faschisten. Als er keine Munition mehr hatte, warf er mit Steinen und fiel mit dem Ruf: »Mörder! Verräter des italienischen Volkes! Meine Genossen werden mich rächen!« Am 14. August 1944 wurde Irma Bandiera, Kurierin einer GAP-Gruppe, grausam ermordet. Nach ihrer Gefangennahme wurde sie gefoltert und, als sie den Stützpunkt ihrer Brigade nicht preisgab, geblendet und dann auf offener Straße erschossen. Zu den Partisanen zählte auch der siebenjährige Pasqual Illuminato, ein italienischer Gavroche, der während des Aufstandes in Neapel Handgranaten auf einen deutschen Panzerwagen warf und dabei umkam. Bis heute unvergessen sind die sieben Brüder der Familie Cervi aus Reggio Emilia, die alle im bewaffneten Kampf den Tod fanden.