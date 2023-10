Nachschlag: Adieu Murmeltier

R.Mueller/IMAGO/blickwinkel Mag es lieber kühl: Das Alpen-Murmeltier

Für den Klimawandel gilt: je höher, desto heftiger die Folgen. Das zeigt sich besonders in den Alpen. Während die Temperaturen in Deutschland zwischen 1880 und 2020 im Durchschnitt um 1,5 Grad Celsius gestiegen sind, liegt der Wert für das größte Hochgebirge Europas bei 2,3 Grad. Weil Schnee und Eis immer mehr abnehmen, wird weniger Sonnenlicht zurückgestrahlt, und die nunmehr freigelegten Gesteinsflächen erhitzen sich. Für das ökonomische Hauptstandbein vieler Gemeinden in den Alpen, den Skitourismus (50 Millionen Besucher jährlich), ist das ein großes Problem, selbst für die höhergelegenen Gebiete. Denn die Gletscherschmelze ist unumkehrbar. Das gilt wohl auch für das Verschwinden der in den Alpen heimischen Murmeltiere. Die Eiszeittiere sind extrem hitzeanfällig. Aufgrund der steigenden Temperaturen verlassen sie ihre kühlen Behausungen im Sommer tagsüber immer seltener und fressen sich daher für die Zeit des Winterschlafs zuwenig Fett an. In der Folge verhungern viele von ihnen. (row)