Johanna Kandl Johanna Kandl: O.T., Tempera/Holz, 250 x 170

Auf einer großen Leinwand ist ein Regal mit Fläschchen in diversen Größen und Formen zu sehen. Sie sind gefüllt mit Naturessenzen sowie chemisch destillierten und synthetisch hergestellten Stoffen. Das Gemälde zeigt offenbar das Interieur eines Labors. Das Pariser Blau, Berliner Blau, aber auch Indigo aus Guatemala und Bengalen, ein Lapislazuli, der den Stoff birgt für das Ultramarin, sind dort ebenso untergebracht wie das »Schweinfurter Grün« sowie Gläser, die bereits mit dem BASF-Logo versehen sind.

Das detailgetreue Gemälde folgt einem Realismus, für den Johanna Kandl seit Jahrzehnten bekannt ist. Das aus Österreich stammende Künstlerpaar Johanna und Helmut Kandl hat eine einzigartige Art Kunstbücher und Ausstellungsformate entwickelt, um die Ergebnisse ihrer ausführlichen Reisen nach Afrika, Asien und Osteuropa zu präsentieren. Die Bilder Johanna Kandls sind der rote Faden der vielfältigen kulturgeschichtlichen Projekte, in denen auch Fotografien, Videos und Stills, Interviews mit Arbeitern und Wissenschaftlern zum Einsatz kommen. Die letzte große Publikation »Material + Archive« (Verlag für moderne Kunst, Wien) entstand 2021 anlässlich einer Doppelausstellung im Kunsthaus Graz und der Landesgalerie Niederösterreich in Krems. In dem Buch findet sich ein Foto eines Schranks aus der Historischen Farbstoffsammlung der TU Dresden, die Vorlage für das eingangs beschriebene Bild war.

Seit mehreren Jahren befasst sich das Künstlerpaar mit der Herstellung aller für die Malerei notwendigen Utensilien und den damit verbundenen Ausbeutungsverhältnissen. Sowohl die Leinenherstellung als auch die Harzproduktion haben sie erforscht, ebenso Herkunft, Abbau und Fabrikation von Terpentin, Gummi Arabicum, Mastix und Leinöl – und alles unter Einbeziehung der sozioökonomischen und historischen Bedingungen in ihren Werken verarbeitet. Nach dem synthetischen Ultramarin, das seit 1828 hergestellt werden kann, widmeten sie sich der chemischen Produktion des Berliner/Preußisch Blau sowie des Indigo und dem Alizarin, dem künstlichen Krapprot.

Johanna Kandl wurde das Interesse an Farben nahezu in die Wiege gelegt. Die Eltern betrieben ein Geschäft für »Farbwaren und Haushaltsartikel« in Wien-Floridsdorf. Ihre Kindheit war geprägt von den Gerüchen der Farben und Lacke. Unter dem Titel »Was sind alle Kornblumen der Welt gegen eine Berliner Blaufabrik?« – ein Zitat aus Theodor Fontanes Roman »Frau Jenny ­Treibel« – haben die Kandls nun ihre Forschungsergebnisse zusammengetragen und zeigen sie bis Ende Oktober in der ehemaligen Fleischerei in Berlin-Lichtenberg, die als Projektraum unter dem Namen »after the butcher« bekannt ist. Das titelgebende Gemälde der als »Labor, Kabinett und Wunderkammer« angekündigten Ausstellung zeigt den blauen Einband der Erstausgabe von Fontanes Roman. Ein anderes Gemälde zitiert im Ausschnitt den weltbekannten Farbholzschnitt »Die große Welle vor Kanagawa« des japanischen Künstlers Katsushika Hokusai (1760–1849), um die Bedeutung des Berliner Blaus für die Kunstgeschichte zu belegen. Unter die Schaumkrone ist statt des bedrohten Bootes ein preußischer Soldat auf einem Surfbrett eingefügt, dazu das James- Carville-Zitat »It’s the economy, stupid!«

Nicht weit vom jetzigen Wohnort des Künstlerpaars im Stadtteil Treptow entfernt, wurde 1872 die Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation von Paul Mendelssohn Bartholdy und Carl Alexander Martius gegründet. Ab 1896 firmierte sie unter dem Namen AGFA und wurde 1925 Teil der IG Farben. Damit war sie Teil des Firmenkonsortiums, das den deutschen Faschismus unterstützte, stark von Zwangsarbeit profitierte und mit der Firma Degesch verbunden war, die das Zyklon B für die Gaskammern der deutschen Vernichtungslager produzierte.

Eine ganz neue Bedeutung erhält des Berliner Blau in Forschungen zur Batterieherstellung. Die Atomstruktur der Farbpartikel scheint sehr gut zur Energiespeicherung geeignet, in der Humboldt-Universität in Adlershof laufen Laborversuche. In einem Video sprechen Professor Philipp Adelhelm von der Humboldt-Universität und der Chemiker Alexander Kraft über die Eigenschaften der Substanz und die Möglichkeiten ihres Einsatzes, um unabhängig von chinesischen Lieferungen zu werden. Abgerundet wird die Schau durch Exponate der befreundeten Künstler Arne Hector, Beate Schachinger und Emil Tomasev.