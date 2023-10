Vincent Kessler/REUTERS Mitte 2025 ist Schluss: Fließbandarbeit bei Ford in Saarlouis

Die lange anhaltende Krise im Werk Saarlouis des Autobauers Ford hat sich in dieser Woche drastisch verschärft, nachdem ein potentieller US-amerikanischer Investor ohne Angabe von Gründen einen Rückzieher gemacht hatte. Der namentlich nicht genannte Kaufinteressent brach die Gespräche mit Ford ab, wie Medien am Donnerstag meldeten. Damit zerschlugen sich die Hoffnungen auf den Erhalt von rund 2.500 der derzeit noch etwa 4.500 Arbeitsplätze plus 1.300 bei Zulieferern am Standort. Noch Ende Juni hatten Ford, die saarländische Landesregierung und der US-Investor nach monatelangen Verhandlungen eine unverbindliche Vereinbarung – einen Letter of Intent (LOI) – über den Kauf des Werks unterschrieben, wie die »Tagesschau« berichtete. Bis Ende September sollte ein Vorvertrag aufgesetzt werden. Dazu kam es nicht. Nötig geworden war die Suche nach Kaufinteressenten, nachdem der US-Konzern Ford das Aus für die Produktion des Modells »Focus« in Saarlouis für Mitte 2025 bekannt gegeben hatte.

»Die IG Metall ist über den Rückzug des Investors sehr enttäuscht und verärgert«, erklärte Jörg Köhlinger, Bezirksleiter der IG Metall Mitte, am Donnerstag. Die Gewerkschaft wisse nicht, warum Ford, die saarländische Landesregierung und der Kaufinteressent sich nicht hätten einigen können. Fest stehe, dass die Verhandlungen nicht an der Belegschaft und ihrem Betriebsrat gescheitert seien. »Die hochqualifizierte Ford-Mannschaft war stets der eigentliche Trumpf im Investorenprozess.« Gleichwohl gelte es nun, den Blick nach vorn zu wenden. Bis 2025 seien die Arbeitsplätze am Standort gesichert. Anschließend könnten bis 2032 in Saarlouis mindestens 1.000 Stellen erhalten bleiben. Kommenden Montag werden die Sozialtarifverhandlungen fortgesetzt. Köhlinger: »Es wird für Ford teuer werden. Wir werden ein Zeichen setzen, das andere Unternehmen davor zurückschrecken lässt, Standorte plattzumachen.«

Der für Ford in der Bundesrepublik zuständige Chef Martin Sander gab sich dem Saarländischen Rundfunk (SR) gegenüber ahnungslos: Er habe keine detaillierten Informationen, aus welchen Gründen sich der Investor zurückgezogen hätte. Wichtig sei es nun, Klarheit und Sicherheit für die Beschäftigten zu schaffen. Ford wolle auf jeden Fall 1.000 Arbeitsplätze in Saarlouis erhalten bzw. schaffen. Die könnten die Basis für ein künftiges Technologiezentrum bilden, so Sander laut ZDF, »das ein erhebliches Potential für die Entwicklung des Werks und die Gewinnung anderer, kleinerer Investoren bietet«.

Hoffnung auf eine positive Wendung bekundete die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), die bei der Betriebsversammlung am Mittwoch laut SR erklärte, dass das Scheitern der Verhandlungen »nicht das Ende des Prozesses« sei. »Ich akzeptiere das nicht als Endergebnis.« Die Regierung des kleinsten Flächenbundeslandes hatte sich während der Verhandlungen bereit erklärt, einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag in ein »gemeinsames Joint Venture mit dem Investor, weiteren Partnern und dem Land« einzubringen, wie der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) betonte. Nach dem Aus für diese Lösung sehe er nun »Ford in der Pflicht, seinen Willen zur Zukunftssicherung für die Beschäftigten zu beweisen und vernünftige Angebote auf den Tisch zu legen«. Sollte bei den nun anstehenden Sozialplanverhandlungen eine Einigung ausbleiben, werde es Warnstreiks und eine Urabstimmung über einen unbefristeten Arbeitskampf geben, kündigte der Betriebsrat von Ford Saarlouis an.