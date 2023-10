Karl-Josef Hildenbrand/dpa Wahlzirkus in Bayern und Hessen: Hier zeigt sich wieder einmal das Elend des Parlamentarismus (Buchloe, 27.9.2023)

CSU-Übervater Franz Josef Strauß konstatierte einst, rechts von der Union dürfe es keine andere, demokratisch legitimierte Partei geben. Heute gibt es gleich zwei, die AfD und die Freien Wähler (FW). Und ausgerechnet diese beiden dürften die Gewinner der Landtagswahl in Bayern an diesem Sonntag sein. Da die AfD auch bei den gleichentags in Hessen stattfindenden Wahlen zulegen dürfte, wird der Wahlsonntag aller Voraussicht nach vor allem ein Menetekel werden für eine bundesweite Entwicklung: den Rechtsruck in der Republik. Ein Machtwechsel zeichnete sich am Freitag weder im von CSU und FW regierten München noch im »schwarz-grün« regierten Wiesbaden ab.

Aus den Umfragen lässt sich der Zug nach rechts klar ablesen. In Bayern wie in Hessen werden den drei im Bund regierenden Parteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP im Vergleich zur vorherigen Wahl Verluste vorhergesagt, den Parteien rechts davon dagegen mehr oder weniger große Zuwächse. Das ist ein Ergebnis der Politik der Ampel: Statt mit sozialen Reformen Akzente zu setzen, läuft sie den Rechten hinterher und treibt ihnen Wähler zu. Das hat sich zuletzt etwa in der Migrationsdebatte gezeigt: Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD-Spitzenkandidatin in Hessen, kippte gegenüber einer Kampagne von Springer, Union und AfD um und machte sich für Abschottung und Abschiebungen stark.

In Bayern, wo 9,4 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen sind, ist damit zu rechnen, dass Ministerpräsident Markus Söder mit den Freien Wählern weiterregieren kann. Seine CSU wird, wenn man den Umfragen glaubt, möglicherweise das historisch schlechte Ergebnis von 2018, als die Partei um mehr als zehn Punkte auf 37,2 Prozent fiel, noch unterbieten. Für Söders bundespolitische Ambitionen, von ihm selbst regelmäßig zurückgewiesen, könnte das der Todesstoß werden.

Am Freitag versuchte sich der CSU-Chef noch einmal mit der Forderung nach einer Beschränkung der Zuwanderung zu profilieren. Im ZDF-»Morgenmagazin« kritisierte er zutreffend, die Ampel habe monatelang nicht auf Klagen der Kommunen gehört. Söders Polemik gegen die Grünen – erklärtermaßen Hauptgegner der CSU – nutzt wohl nur FW und AfD. Die FW haben nach der »Flugblattaffäre« von Parteichef Hubert Aiwanger noch zugelegt und liegen aktuell bei 15 Prozent (2018: 11,6 Prozent), die AfD bei 14 Prozent (2018: 10,2 Prozent). Der SPD droht erneut ein einstelliges Ergebnis.

Auch in Hessen, wo 4,3 Millionen Menschen zur Urne gerufen werden, stehen die Weichen auf »Weiter so!«. Die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein könnte ihr Ergebnis von 2018 von 27 Prozent deutlich verbessern, liegt in den Umfragen bei 31 bis 32 Prozent. Die Union könnte ihr seit zehn Jahren bestehendes Bündnis mit den Grünen von Tarek Al-Wazir erneuern, rechnerisch würde es aber auch für eine Koalition mit der SPD reichen. Rhein hat sich im Wahlkampf nicht festgelegt. Jenseits des »sehr konstruktiven, sehr vertrauensvollen« Bündnisses mit den Grünen habe er immer auch den Kontakt zur SPD gepflegt, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Rhein gilt als gemäßigter Konservativer, was ihn zuletzt nicht daran hinderte, gegen die »ungeregelte Migration« zu polemisieren.

Die FDP dürfte in Bayern, wo sie 2018 mit 5,1 Prozent nur knapp drin war, diesmal aus dem Landtag fliegen. Laut der zuletzt veröffentlichten Umfrageergebnisse erreichte sie nur noch drei Prozent. In Hessen muss sie um den Einzug ins Parlament zittern, die aktuellen Umfragen sehen sie dort bei fünf Prozent. Für die Partei Die Linke dürfte der Wahlsonntag zum Debakel werden, der ihren Niedergang noch beschleunigt.

In Hessen kam sie vor fünf Jahren noch auf 6,3 Prozent, liegt jetzt aber nur noch bei drei bis vier Prozent. Viermal hintereinander wurde die Linkspartei dort in den Landtag gewählt, ist seit 15 Jahren dort vertreten. Die heutige Parteikovorsitzende Janine Wissler war von 2009 bis 2021 Fraktionschefin im Hessischen Landtag. Scheitert die Partei diesmal an der Fünfprozenthürde, verliert sie ihr letztes westdeutsches Flächenland. In Bayern kam die Linkspartei 2018 auf 3,2 Prozent. Die letzte Umfrage vom Donnerstag führte sie nicht mehr auf, weil sie nicht einmal ein Prozent erreichte.