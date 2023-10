IMAGO/ingimage Maximal die eigene Hose: Ein Spanier beim Wäsche aufhängen

Ein Zettel am Kühlschrank, und jeder schreibt, was er im Haushalt getan hat? Ich die Wäsche und du den Müll? Ist es allein damit getan? Dass die sogenannte Carearbeit, also die Versorgung von Kindern und Älteren, das Einkaufen, Kochen, Waschen, Organisieren von Terminen und so weiter, meistens an den Frauen trotz Erwerbstätigkeit hängenbleibt, ist bekannt. Und auch, dass das Thema oft zu Diskussionen und Streit führt.

Da möchte das spanische Gleichheitsministerium Abhilfe schaffen und präsentierte Anfang September eine App namens »Me toca« (Ich bin dran), die über die gängigen Dienste genutzt werden kann. Mit diesem Programm soll die Arbeit in Familien gerechter verteilt werden können. Jeder trägt ein, was er erledigt hat, und es können Pläne erstellt werden. Die App enthält vordefinierte Aufgaben, aber die Benutzer können auch eigene Kategorien kreieren. Insbesondere wird Wert darauf gelegt, dass sowohl physische als auch mentale Aufgaben berücksichtigt werden. Letztere werden noch öfter von Frauen übernommen – und vor allem: Sie bleiben unsichtbar.

Die Staatssekretärin für Gleichstellung und gegen geschlechtsspezifische Gewalt, Ángela Rodríguez, erklärte bei der Vorstellung, dass die App nicht nur einen praktischen Nutzen hat. Ziel sei, die spanische Gesellschaft zum Nachdenken über die Aufgabenverteilung und damit über die Verteilung und Nutzung von Zeit anzuregen. Gleichstellungsministerin Irene Montero nahm die Vorführung selbst in die Hand und zeigte, wie man die App benutzt und welche weiteren Funktionen es gibt: So kann die Aufgabenverteilung durch Bilanzen bewertet und können Tipps gegeben werden, wie man es gerechter organisieren kann. Dass die App nicht nur für Familien, sondern auch für Wohngemeinschaften funktioniert, versteht sich von selbst. So bezieht die Applikation beispielsweise auch Personen ein, die sich die Pflege von Kindern oder Älteren teilen. Aufgrund der erfassten Daten werden wöchentliche, monatliche und jährliche Statistiken generiert, die die aufgewandte Zeit für diese Aufgaben zeigen und mögliche Ungleichheiten aufdecken sollen.

Und es gibt eine Reihe von Aufgaben, die verteilt werden können: klassische wie Begleitung zu Terminen, Lernhilfe, Reparaturen, emotionale Betreuung, saisonale Anpassungen, Hausarbeiten, Einkäufe, Wäschewaschen, Tierpflege, Gartenarbeit, Reinigung und Fahrzeugwartung wie auch allgemeine Wartungsarbeiten. Aber auch andere Aufgaben wie die Planung von Aktivitäten, Koordinierung familiärer Termine und Verpflichtungen, Planung von Mahlzeiten und Einkäufen oder Verwaltungsaufgaben.

Laut Zahlen des spanischen Nationalen Instituts für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind Frauen 12,5 Stunden mehr als Männer jede Woche mit Hauscarearbeit beschäftigt. Das geht auf Kosten ihrer Hauptbeschäftigung, betont das Gleichheitsministerium, was wiederum dazu führe, dass sie 5,8 Stunden pro Woche weniger als Männer in einer bezahlten Tätigkeit arbeiten. Bei der Vorstellung der App führten die Ministeriumsvertreterinnen noch weitere Fakten an, um die Notwendigkeit zu begründen: 76 Prozent der Teilzeitverträge sind mit Frauen geschlossen. Auch in Deutschland arbeiten Frauen rund acht Stunden mehr zu Hause als Männer in Caretätigkeiten, wie eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Februar feststellte. Doch es gibt auch Hoffnung: Bei den unter 30jährigen waren die Aufgaben am gerechtesten verteilt. Das zeigt, dass Informationen und Transparenz patriarchale Strukturen einer Gesellschaft verändern können. Auch diese App kann als ein Denkanstoß in diesem Sinne verstanden werden.