Nachschlag: Wie in einem Countrysong

2012 Paramount Pictures/Karen Ballard/dpa-Kinostarts

Eine Detektivgeschichte wie »Jack Reacher« findet ihr ultrareaktionäres Thema alter Schule im Zusammentreffen zweier Subkulturen, die die US-amerikanische Gegenwart wesentlich bestimmen: das Militär und ein ökonomisch-juristischer Komplex, der vage für die »Politik an sich« einsteht. Staatsanwaltschaft, Polizei, Bauwirtschaft und Gemeindeverwaltung: alle korrupt, kein Entkommen. Deshalb ist der Held auch ohne festen Wohnsitz, reist so allein wie in einem Countrysong. Ohne Frau, Familie, Führerschein und Kreditkarte. Seine Frührente holt er sich in bar auf der Post ab. Heimatlos läuft er Amok in einer Welt, in der die Baulöwen sich nicht einfach den einen oder anderen Stadtrat kaufen, wie gemeinhin üblich, sondern gleich die halbe Stadt umlegen lassen, um zu verbergen, dass Stadt und Rat sowieso von Beginn an komplett gekauft waren. Wenn dies aber so ist, warum dann überhaupt noch irgend etwas verbergen? Ein Fall komplett für die Verstörten. Ein Fall für Jack Reacher/Tom Cruise. (aha)